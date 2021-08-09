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農糧署攜手搖飲 促銷300噸國產水果

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
農糧署結合手搖飲，推出國產水果飲品促銷活動，揮手者為陳啟榮。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
農糧署結合手搖飲，推出國產水果飲品促銷活動，揮手者為陳啟榮。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

農糧署結合國產水果與手搖飲品，打造夏天最清涼、健康的飲品選擇！農糧署主任秘書陳啟榮說，本次由大苑子、Mr. Wish、CoCo 都可、叮哥茶飲及迷客夏、拾覺 SEEJOY TEA 勝出，在 10 月 15 日前，分三個檔期推出國產芒果、火龍果香蕉、檸檬、芭樂主題飲品促銷活動，提供給消費者消暑選擇。

農糧署舉辦手搖飲行銷競賽，是以芒果、火龍果與香蕉、檸檬與芭樂為主題，從近 20 家手搖飲廠商、數十份企劃書中選出六家手搖飲品牌合作，推出 7 月 16 日至 10 月 15 日的飲品促銷計畫，預計將採購超過 300 噸以上的國產水果。

此外，陳啟榮說，台灣的水果與手搖飲在國內外都享有盛名，深受國人與國際人士喜愛，但在水果盛產年的時，可能發生生產多於生鮮消費的情況，因此透過手搖飲等加工品，可以讓水果保存更加便利，且透過本次活動，不只解決了農友的水果產銷問題，也能提供健康的飲品給國人消暑。

陳啟榮也強調，「天然的尚好」，透過這次活動，飲品加入了國產、新鮮、營養的水果，可以攝取維生素、膳食纖維等，且多數水果都具有產銷履歷，可以追蹤生產來源，相信能讓民眾對於手搖飲更有信心，農糧署也會在促銷期間持續追蹤廠商的進貨與用料狀況。

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農糧署 火龍果 香蕉

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