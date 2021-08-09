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柯文哲：思考每人1,500元的敬老紓困振興專案

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

北市副市長黃珊珊今（9）日透露正規劃第二波紓困振興方案。台北市長柯文哲說明，目前考慮的，包括每位長者若以1,500元估算，以敬老卡既有及追加預算共7億元來進行專案，並規劃用QR CODE對餐飲、夜市等產業，做精準補貼。

黃珊珊今日於臉書透露，因5到7月的疫情大爆發，市府災害準備金已在防疫用罄，現正規劃第二波紓困與振興方案，8月底送追加預算到議會爭取支持，盼年底前能讓各行各業穩步向前。

對此，柯文哲在台北市防疫因應記者會上說明紓困振興議題，他表示目前中央還不確定是要發現金或振興五倍券，地方政府振興原則上還是要搭配中央，中央有決策後比較好做規劃。

柯文哲也提到，台北市長者的敬老卡每月額度有480元，經查數據，在5月至6月的捷運使用率，降到平時四分之一，若敬老卡沒有在用，就將之算一個數字給長者，並規劃振興預算，類似補償費。

柯文哲表示，現在要特別支持的行業，包括餐飲、夜市、旅遊業，因為商家若有QR CODE可直接掃，商家花多少就補給他們，目前有在考慮對產業做精準補貼，來支持產業。

柯文哲也說，防疫、紓困、轉型中，轉型才是重要，包括電商、物流、無現金交易要怎做，在5至7月的疫情之後，這次要再進一步精進。

柯文哲表示，除了敬老卡會有紓困振興專案，特殊的產業補貼，也會利用QR CODE思考做精準補貼，並思考如何利用這波疫情，進行產業轉型。

至於敬老卡專案的預算？柯文哲說明，若以每位長者1,500元估算，原本敬老卡預算結餘就有3億多元，再補4億多元即可。

柯文哲 北市 紓困振興

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