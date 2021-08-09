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專人管理難落實 新北市府：夾娃娃業者開放再等等

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

新北市今（9）日召開防疫記者會，新北市今日本土案例為一人，但屬於不明感染源，承諾將會盡速完成調查公布結果。對於娃娃機業者是否可能開放，新北市經發局表示，中央所公布指引要求夾娃娃機業者需要專人管理，但業者反映有執行困難，因此正在等待中央重新評估。

新北市侯友宜補充，針對業者開放指引應該要在各部會要取得一制性，再與地方溝通是否能夠落實，相信只要經過中央、地方溝通，所公布指引就比較好執行。

另外，媒體提問，新北市開放夜市、遊戲攤商可以營業，但湯姆熊等大型遊樂場無法經營，新北市經發局表示，中央在7月27日所公布屬於關閉營業的休閒娛樂場所，之後會依循中央開放再執行。

新北市今（9）日也針對學校暑假實體活動進行鬆綁，復課規範包括高中以下學校校內學生為限，須固定座位、成員，上課時間以半天為原則。而全校人數降載為三分之一，師資以疫苗施打滿14天優先或三日內快篩或pcr陰性證明。在校期間全程戴口罩、落實消毒、實聯制、量測體溫、維持通風，只要一名確診全校停課。

另外，針對學校體育隊訓練，新北市要求工作人員須疫苗施打滿14天，或定期快篩或提出PCR陰性證明。而防疫規範包括，室內限制20、室外限制40人；全程戴口罩等；出現1人確診停止練習，全校徹底清消。

新冠肺炎 COVID-19

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