印尼醫染疫亡 高醫、國際外科學會合贈防疫物資

COVID-19疫情奪走印尼500多名醫師性命。高雄醫學大學附設中和醫院與國際外科學會合作募款，提供印尼ICS採購防疫醫療物資黃給前線醫護人員，盼一起加油、走過疫情挑戰。

高醫附院與國際外科學會（International College of Surgeons，簡稱ICS）合作的這項捐贈活動，上午在院區啟川大樓6樓第3會議室舉行捐贈視訊儀式。

高醫大校長鐘育志表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，對各國醫療人員產生極大職業風險，如何提供足夠防護設備及藥物刻不容緩，感謝ICS世界總會候任理事長關皚麗教授發起有意義募捐活動，提供印尼ICS採購防疫醫療物資給前線醫護人員，盼一起加油、走過疫情挑戰。

出身印尼的關皚麗表示，印尼自去年疫情爆發以來，已超過500名醫師染疫身亡，讓人擔憂醫療系統崩潰，高醫與ICS中華民國總會因而發起募款捐贈防疫藥物行動。而美國食品藥物管理局（FDA）及國際間已陸續發布緊急使用授權（EUA）核准於臨床使用的單株抗體藥物，以治療輕度至中度COVID-19感染且有重症危險因子高風險患者，大大紓解重症醫療量能，希望給印尼第一線醫療人員更多的幫助。

包括高醫大副校長余明隆、高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文、副院長黃尚志、外交部南部辦事處副處長劉昶成、高雄市政府衛生局副局長林盟喬、高雄市醫師公會理事長賴聰宏、副理事長張榮州及ICS中華民國總會理事長郭功楷等人共同見證。

從事教育事業的黃良華博士代表捐贈人，高醫神經醫學中心主任、ICS候任理事長關暟麗教授為受贈人。另透過視訊邀請印尼泗水市長、ICS印尼總會、ICS代表及前高醫大副校長陳宜民等人連線，共同參與捐贈與感謝儀式。

這次的捐贈經醫界人士奔走，高醫及國際外科學會許多醫師出錢出力，加上黃良華個人捐贈10萬美元，總計善款約台幣380萬元及10萬個醫療用特殊口罩，將用來添購相關醫療物資支援印尼前線醫護人員。