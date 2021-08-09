肥胖、內臟脂肪超標染疫重症高 疫苗效果恐也打折

台灣45歲以上民眾，高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題。國外早已有研究指出，肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，重症和不良預後的機率也大幅提升。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德今天表示，內臟脂肪過高，疫苗效果恐打折，並提醒接種疫苗前後，都要落實減腰圍，消除內臟脂肪。

為什麼內臟脂肪過高，甚至是肥胖者接種疫苗效果打折扣？杜思德表示，代謝症候群患者因體內長期處於慢性發炎狀態，導致體內「清道夫」巨噬細胞活性降低，導致體內B細胞抗體下獎，和殺手T細胞的反應受損，進而會讓疫苗接種後反應不佳。

他指出，國外研究也顯示，腰圍過大者接種疫苗後抗體濃度較低，這是因為疫苗的作用必須要透過免疫細胞做出一系列的反應，但是內臟和皮下脂肪組織所產生的促炎因子，會使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗接種結果不如預期。

杜思德提醒，腰圍過大又有三高不佳紀錄的民眾，也就是代謝症候群患者，接種疫苗前後都要落實減腰圍消除內臟脂肪，才能在疫情中自我保護。

台大醫學院名譽教授蔡克嵩建議，疫情解封後，代謝症候群及肥胖族群可透過中度的有氧運動，如健走、騎自行車、游泳、慢跑抵抗發炎作用。

千禧之愛健康基金會今天指出，三高慢性病是新冠肺炎重症及死亡高危險群之一，腹部肥胖又是三高前期重要指標，提醒成年男性應小於90公分，女性應小於80公分，加上控制三高，才能真正遠離新冠肺炎重症的威脅。