快訊

新北開放暑期校園活動！ 侯友宜宣布高中以下解封指引

獨／台中國泰世華銀行傳搶案 歹徒持美工刀犯案被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大型車注意！新北交通大執法起跑 台64周邊拒過磅罰9萬

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
台15線、台64線、國道交流道周邊都是加強稽查熱點。圖／警方提供
台15線、台64線、國道交流道周邊都是加強稽查熱點。圖／警方提供

新北市因台64線快速道路的八里匝道，上個月連續發生3次砂石車追撞事故釀成1死4傷，警方今天開始全市同步針對大型車執行14天交通大執法，八里轄區的蘆洲警分局還要加強取締超載，拒絕過磅開罰9萬元。

由於公路總局檢討台64線八里匝道事故肇因，認為大型車超速問題嚴重，除了全面改善現場交通工程設施，即時監控車流、機動調整路口號誌，也責由警方加強取締違規。

這次新北市交通大隊規劃的執法範圍，不限定台64沿線，全市砂石車、大貨車等易違規時段及路段都要加強攔檢。但台64線必定仍是稽查重點，轄區包含快速道路西向終端周邊八里、五股地區的蘆洲警分局，還將加強過磅取締超載。

蘆洲警分局指出，大貨車、砂石車、混泥土車等大型工程車輛如過超重，會使公路和橋梁結構受損、縮短使用年限，若車身過重、變更車體、或保養維護不善，也會增加行駛中的煞車距離，增加事故發生機率。

因此員警除了取締超速，也會運用「移動式地磅」加強稽查超重，駕駛人如果不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例第29-2條開罰9萬元。

蘆洲警分局上個月16至29日曾針對大型車執行專案取締，在台15線、台64線、國道1號五股交流道周邊熱點加強稽查，共開出141張罰單，包括超載60件、號牌汙穢34件、超速26件、載運物品或路線未依規定4件等各式違規樣態。

此外，蘆洲警分局今年截至7月31日針對大型車，一共開出1325多張罰單，其中包含179件超載，為了其他用路人安全，呼籲大型車切勿心存僥倖心態，警方直言：「有沒有過重，一量就知道。」

台15線、台64線、國道交流道周邊都是加強稽查熱點。圖／警方提供
台15線、台64線、國道交流道周邊都是加強稽查熱點。圖／警方提供
新北市警方今天開始全市同步針對大型車，執行14天交通大執法。圖／警方提供
新北市警方今天開始全市同步針對大型車，執行14天交通大執法。圖／警方提供
蘆洲警分局運用「移動式地磅」加強稽查大型車超重。圖／警方提供
蘆洲警分局運用「移動式地磅」加強稽查大型車超重。圖／警方提供

八里 新北

延伸閱讀

流浪狗獲新生 搖身成為新北金牌農場守衛犬

新北：10月全運會防疫比照東奧 擬不開放觀賽

新北首發學習箱 在家訓練特教孩子小肌肉、協調力

統測衝刺疫情不打烊 新北30名師線上解析專業科目

相關新聞

降級後來場蓊鬱清新的百年歷史古道遊 山腳下的60年歷史古早味麵店更是不容錯過

暖暖的荖寮坑古道，或許很多人不熟悉，但這條古道可是有著百多年歷史，齊集人文風情與自然景觀於一身，清新療癒且野趣十足，喜歡探密的人怎麼能錯過。

海岸山脈與太平洋相伴的絕色公路 全台最美的海景公路是這一段

台11線北起花蓮大橋南至太麻里全長177.5K，道路兩邊是海岸山脈與太平洋壯闊海景，號稱全台最美的海景公路。過了秀姑巒溪出海口沒多久，就來到北回歸線標碑，這個高聳的潔白巨塔不僅是北回歸線地標，也可說是花蓮與台東的界標。

「後新冠併發症」小心 染疫康復謹記：3項指標、3P原則

全台至今有超過萬名的新冠確診者成功解除隔離、康復回歸社會。然而，他們不只要提防被「後新冠併發症」纏上，可能還得面對心理壓力和旁人的異樣眼光。防疫需要全島齊心，一同友善接納這些「新冠解隔者」！

把「將就」過得「講究」 宅家再悶也能好好生活

儘管全國降至二級警戒，然這段時日已打破「工作在外，休息在家」常規，若疫情再起又須宅家，或是將來選擇繼續WFH（居家工作），日子，該怎麼過？

等拍板！帛琉泡泡擬14日重啟 業者透露旅客頻+1的原因

外傳帛琉旅遊泡泡將在8月14日重啟，旅行業者表示，帛琉旅遊比關島有優勢，便宜、免隔離，行程費用在3.5萬到6.5萬間，預...

父親節 餐廳外帶人潮

昨適逢父親節，儘管餐飲已開放內用，但內用限制多，民眾也仍有顧忌，不少人選擇外帶餐點回家過節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。