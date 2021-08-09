大型車注意！新北交通大執法起跑 台64周邊拒過磅罰9萬

新北市因台64線快速道路的八里匝道，上個月連續發生3次砂石車追撞事故釀成1死4傷，警方今天開始全市同步針對大型車執行14天交通大執法，八里轄區的蘆洲警分局還要加強取締超載，拒絕過磅開罰9萬元。

由於公路總局檢討台64線八里匝道事故肇因，認為大型車超速問題嚴重，除了全面改善現場交通工程設施，即時監控車流、機動調整路口號誌，也責由警方加強取締違規。

這次新北市交通大隊規劃的執法範圍，不限定台64沿線，全市砂石車、大貨車等易違規時段及路段都要加強攔檢。但台64線必定仍是稽查重點，轄區包含快速道路西向終端周邊八里、五股地區的蘆洲警分局，還將加強過磅取締超載。

蘆洲警分局指出，大貨車、砂石車、混泥土車等大型工程車輛如過超重，會使公路和橋梁結構受損、縮短使用年限，若車身過重、變更車體、或保養維護不善，也會增加行駛中的煞車距離，增加事故發生機率。

因此員警除了取締超速，也會運用「移動式地磅」加強稽查超重，駕駛人如果不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例第29-2條開罰9萬元。

蘆洲警分局上個月16至29日曾針對大型車執行專案取締，在台15線、台64線、國道1號五股交流道周邊熱點加強稽查，共開出141張罰單，包括超載60件、號牌汙穢34件、超速26件、載運物品或路線未依規定4件等各式違規樣態。