盧碧颱風帶來西南氣流豪大雨 成中南部防汛考卷

盧碧颱風所引發的西南氣流，挾帶豐沛的雨量襲擊台灣中南部，累積驚人的雨量，依國家災害科技中心(NCDR)統計，最高連日雨量達2427毫米，幾乎是台灣一整年的年平均雨量，造成中南部地區多處的積淹水，也考驗前瞻水環境計畫成果。

水利署表示，此次西南氣流帶所來的豪大雨，考驗著中南部的各項水利設施，經過歷年計畫與前瞻水環境計畫治理後，台南的三爺溪排水系統從2016年梅姬時雨量91.5毫米，淹水面積約250公頃，到此次豪雨，時雨量89.5毫米，淹水面積已也降至10公頃以下，雖因降雨量超過保護標準，導致雨水下水道系統內水宣洩不及造成積、淹水，但雨停後，即迅速退水；高雄土庫溪排水在2008年卡玫基颱風時，時雨量76毫米，淹水面積約797公頃，這次豪雨，最大時雨量64.5毫米，淹水面積僅7.48公頃，已減少了約32.5公頃之多；另外，屏東羌園地區也是國人關注焦點區域，在2010年凡那比颱風時雨量為90毫米，淹水面積約350公頃，此次豪雨最大時雨量79毫米，淹水面積僅13.67公頃，大幅減少淹水面積336.33公頃。

水利署指出，此次西南氣流從7月30日至8月8日，累積雨量前三名為屏東瑪家鄉，高達2427毫米、高雄市桃源區2312.5毫米，及高雄茂林區2238.5毫米，幾乎達到台灣一整年的平均年雨量(2500毫米)，連第十名高雄六龜區也有1963毫米，足以看出氣候變遷下自然威力。

水利署說，面對大自然，比起「人定勝天」的觀念，水利建設只能更加謙卑，希望能「順天應人」，保護民眾的安全。