快訊

明起維持第二級警戒 各規範一次看、八大行業仍不開放

解隔前竟採陽！ 高雄XMEN特殊交友圈群聚事件再添一例

盧碧颱風帶來西南氣流豪大雨 成中南部防汛考卷

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

盧碧颱風所引發的西南氣流，挾帶豐沛的雨量襲擊台灣中南部，累積驚人的雨量，依國家災害科技中心(NCDR)統計，最高連日雨量達2427毫米，幾乎是台灣一整年的年平均雨量，造成中南部地區多處的積淹水，也考驗前瞻水環境計畫成果。

水利署表示，此次西南氣流帶所來的豪大雨，考驗著中南部的各項水利設施，經過歷年計畫與前瞻水環境計畫治理後，台南的三爺溪排水系統從2016年梅姬時雨量91.5毫米，淹水面積約250公頃，到此次豪雨，時雨量89.5毫米，淹水面積已也降至10公頃以下，雖因降雨量超過保護標準，導致雨水下水道系統內水宣洩不及造成積、淹水，但雨停後，即迅速退水；高雄土庫溪排水在2008年卡玫基颱風時，時雨量76毫米，淹水面積約797公頃，這次豪雨，最大時雨量64.5毫米，淹水面積僅7.48公頃，已減少了約32.5公頃之多；另外，屏東羌園地區也是國人關注焦點區域，在2010年凡那比颱風時雨量為90毫米，淹水面積約350公頃，此次豪雨最大時雨量79毫米，淹水面積僅13.67公頃，大幅減少淹水面積336.33公頃。

水利署指出，此次西南氣流從7月30日至8月8日，累積雨量前三名為屏東瑪家鄉，高達2427毫米、高雄市桃源區2312.5毫米，及高雄茂林區2238.5毫米，幾乎達到台灣一整年的平均年雨量(2500毫米)，連第十名高雄六龜區也有1963毫米，足以看出氣候變遷下自然威力。

水利署說，面對大自然，比起「人定勝天」的觀念，水利建設只能更加謙卑，希望能「順天應人」，保護民眾的安全。

雨量 淹水 盧碧颱風

延伸閱讀

西南氣流豪雨屏東農損達4千多萬 蘇貞昌下午屏東勘災

雲林以南豪大雨狂灌 台南市3區列一級淹水警戒

颱風盧碧登陸日本九州 25萬多人被要求避難

西南氣流減弱 今明兩天各地仍有短時強降雨

相關新聞

「後新冠併發症」小心 染疫康復謹記：3項指標、3P原則

全台至今有超過萬名的新冠確診者成功解除隔離、康復回歸社會。然而，他們不只要提防被「後新冠併發症」纏上，可能還得面對心理壓力和旁人的異樣眼光。防疫需要全島齊心，一同友善接納這些「新冠解隔者」！

把「將就」過得「講究」 宅家再悶也能好好生活

儘管全國降至二級警戒，然這段時日已打破「工作在外，休息在家」常規，若疫情再起又須宅家，或是將來選擇繼續WFH（居家工作），日子，該怎麼過？

等拍板！帛琉泡泡擬14日重啟 業者透露旅客頻+1的原因

外傳帛琉旅遊泡泡將在8月14日重啟，旅行業者表示，帛琉旅遊比關島有優勢，便宜、免隔離，行程費用在3.5萬到6.5萬間，預...

父親節 餐廳外帶人潮

昨適逢父親節，儘管餐飲已開放內用，但內用限制多，民眾也仍有顧忌，不少人選擇外帶餐點回家過節。

最美性博士問「壞壞時最解嗨的一句話？」 四叉貓朝聖笑哭她

台灣醫學大學博士許藍方經常公開談論兩性相關問題，因為姣好外貌又被封為「最美性博士」，她7日在網上發文詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」吸引近萬名網友朝聖留言，還釣出PTT名人「四叉貓」劉宇留言「我跟你男友誰比較猛？」有趣的問答讓許藍方自爆「笑到睡不著」。

西南風及午後對流旺盛 北北基等17縣市防豪、大雨

氣象局今天表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，台南防豪雨，北北基桃等16縣市防大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。