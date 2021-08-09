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明起維持第二級警戒 各規範一次看、八大行業仍不開放

解隔前竟採陽！ 高雄XMEN特殊交友圈群聚事件再添一例

指揮中心：8月10日至8月23日 維持疫情警戒標準為第二級

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，考量國內疫情趨於穩定及參酌其他國家之防疫措施調整經驗，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月10日至8月23日維持疫情警戒標準為第二級，相關規定如下：

一、通案性原則：

1. 除了飲食外，外出全程佩戴口罩。

2. 實聯制、保持社交安全距離。

3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

4. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

5. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

6. 婚宴、公祭可開放：

(1) 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

(2) 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

7. 超商由工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。

8. 符合主管機關防疫管理得開放：社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所(限一般零售交易)、游泳池、職業訓練等。

二、仍須關閉之場所：

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

3. Ｋ書中心。

指揮中心說明，目前國內疫情已在可控範圍，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，阻絕病毒於境外；此外也積極提升疫苗涵蓋率，讓民眾獲得保護力。指揮中心提醒，防疫不可鬆懈，籲請民眾維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，共同維護國內社區安全。

新冠肺炎 COVID-19

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