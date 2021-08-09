疫情趨緩運量略升 高捷末班車延至深夜11點30分

受到疫情衝擊，三級警戒期間，高雄捷運運量大幅下滑，隨著疫情降級，高捷近期運量有微幅上升，6月平均日運量2.4萬人次，7月平均日運量緩升至3.5萬人次，隨著搭乘需求提高，高捷公司宣布自8月10日起將加開晚間11點30分末班車班次，以服務高鐵左營站末班車到站旅客，及三班制通勤旅客搭乘需求。後續高捷公司也將視運量回升狀況，進一步檢討離峰時段及假日班距。

高捷公司指出，疫情雖有趨緩，但高捷公司防疫措施未鬆懈，對旅客接觸較頻繁的機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等，增加清潔頻率為每4小時一次，針對部分熱點，每1小時擦拭一次，每天夜間列車回廠後還有全車消毒，讓民眾安心搭乘。

隨著各類活動防疫規定放寬，高捷也針對宅在家幾乎悶壞的青少年族群，推出高捷動漫季相關系列活動，頗受歡迎的大型音樂會考量目前防疫規定，將延至第四季舉辦，為回饋粉絲，高捷8月12日起將以最受歡迎的高捷少女、輕軌少女隊以及貓站長蜜柑等三大自有IP角色，陸續推出超值福袋禮包，內含一卡通、紙膠帶、手機架、口罩帶、口罩盒、插畫集等各類商品，並搭配集章活動，旅客只要依活動辦法購買福袋禮包並獲得集章卡後，在O2鹽埕埔站、O5及R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站、R22A橋頭糖廠站蓋滿5個專用戳章，就可獲得只送不賣的限量貓站長蜜柑一卡通。