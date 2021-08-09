創團以來最痛的決定！綠光宣布取消「人間條件七」首演

上週五中央疫情指揮中心甫宣布維持二級警戒至8月23日，國家戲劇院8月份唯一一檔尚未取消的演出—綠光劇團「人間條件七─我是一片雲」，今天宣布取消8月20日8月29日兩週共9場的首演，綠光劇團表示，「這是創團28年來最痛的決定。

「人間條件」系列是台灣最受歡迎的國民戲劇。「人間條件七」早在疫情爆發前9場演出便逼近完售。但二級警戒下劇院只能排梅花座或間隔座，無法讓當初買到票的所有戲迷按原定場次入場。據了解，兩廳院提供了兩倍檔期讓劇團可以間隔座演出，但觀眾必須疏散到其他場次；劇團考慮觀眾換票意願，最後還是決定取消。

綠光劇團表示，繼2014年推出「人間條件六─未來的主人翁」後，睽違7年，「人間條件七─我是一片雲」今年問世，是綠光劇團今年強檔力作。會員預購當日短短1小時內全台便銷售逾1萬張，相當一場小巨蛋入場人數，啟售日當天，開賣票房直衝八成，創下劇團28年來歷史新高，觀眾笑稱如搶演唱會般刺激，全台售出3.3萬張，票房幾近百分之百。

日為了趕在8月20日國家戲劇院首演能夠順利演出，綠光劇團也在中央疫情指揮中心宣布降級後，馬上投入密集的排練期，遵守防疫相關規定之下，演員們從最一開始的讀本便全心投入練習，每天努力籌備演出到前天進行了第一次的整排，短短二週排練，讓在場看排的製作人、導演、設計老師目眶泛紅，吳念真導演表示：「謝謝演員，短短兩週內能把劇本中細節呈現出來，我充滿感激。」。

而舞台布景道具、服裝及音樂設計、錄製等亦如火如荼趕工製作，從最初期6月份的線上開會直到至今的排練，製作團隊都以8月20演出為目標，無非就是要努力達成和觀眾們在劇場相見的約定。但上週五指揮中心確定維持二級，只能心痛地跟購買台北九場演出的1萬多名觀眾說抱歉。

綠光劇團表示，因票券全數售出，無法採取部分退票的間隔座，此時不得不宣布取消8月20至29日國家戲劇院的首演。疫情之下更要堅守與觀眾的承諾，綠光劇團積極爭取國家戲劇院9月份的演出檔期，請觀眾和綠光一同面對並耐心等候。如同吳念真導演所說：「『愛相信咱一定會閣見面』，等待疫情過後，大家在劇場相見。」敬請觀眾關注綠光劇團粉絲專頁，相關退票資訊請洽Opentix兩廳院文化生活。