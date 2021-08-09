快訊

明起維持第二級警戒 各規範一次看、八大行業仍不開放

解隔前竟採陽！ 高雄XMEN特殊交友圈群聚事件再添一例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創團以來最痛的決定！綠光宣布取消「人間條件七」首演

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「人間條件七─我是一片雲」排練照。圖／綠光劇團提供
「人間條件七─我是一片雲」排練照。圖／綠光劇團提供

上週五中央疫情指揮中心甫宣布維持二級警戒至8月23日，國家戲劇院8月份唯一一檔尚未取消的演出—綠光劇團「人間條件七─我是一片雲」，今天宣布取消8月20日8月29日兩週共9場的首演，綠光劇團表示，「這是創團28年來最痛的決定。

「人間條件」系列是台灣最受歡迎的國民戲劇。「人間條件七」早在疫情爆發前9場演出便逼近完售。但二級警戒下劇院只能排梅花座或間隔座，無法讓當初買到票的所有戲迷按原定場次入場。據了解，兩廳院提供了兩倍檔期讓劇團可以間隔座演出，但觀眾必須疏散到其他場次；劇團考慮觀眾換票意願，最後還是決定取消。

綠光劇團表示，繼2014年推出「人間條件六─未來的主人翁」後，睽違7年，「人間條件七─我是一片雲」今年問世，是綠光劇團今年強檔力作。會員預購當日短短1小時內全台便銷售逾1萬張，相當一場小巨蛋入場人數，啟售日當天，開賣票房直衝八成，創下劇團28年來歷史新高，觀眾笑稱如搶演唱會般刺激，全台售出3.3萬張，票房幾近百分之百。

日為了趕在8月20日國家戲劇院首演能夠順利演出，綠光劇團也在中央疫情指揮中心宣布降級後，馬上投入密集的排練期，遵守防疫相關規定之下，演員們從最一開始的讀本便全心投入練習，每天努力籌備演出到前天進行了第一次的整排，短短二週排練，讓在場看排的製作人、導演、設計老師目眶泛紅，吳念真導演表示：「謝謝演員，短短兩週內能把劇本中細節呈現出來，我充滿感激。」。

而舞台布景道具、服裝及音樂設計、錄製等亦如火如荼趕工製作，從最初期6月份的線上開會直到至今的排練，製作團隊都以8月20演出為目標，無非就是要努力達成和觀眾們在劇場相見的約定。但上週五指揮中心確定維持二級，只能心痛地跟購買台北九場演出的1萬多名觀眾說抱歉。

綠光劇團表示，因票券全數售出，無法採取部分退票的間隔座，此時不得不宣布取消8月20至29日國家戲劇院的首演。疫情之下更要堅守與觀眾的承諾，綠光劇團積極爭取國家戲劇院9月份的演出檔期，請觀眾和綠光一同面對並耐心等候。如同吳念真導演所說：「『愛相信咱一定會閣見面』，等待疫情過後，大家在劇場相見。」敬請觀眾關注綠光劇團粉絲專頁，相關退票資訊請洽Opentix兩廳院文化生活。

疫情 兩廳院 劇場

延伸閱讀

「期末考」國外獲獎！導演郭珍弟心繫高雄水患

趙自強申請紓困 盼劇團挺過疫情難關

阿公基因好強大！吳定謙兒曝光　跟吳念真一模一樣

最受歡迎音樂劇「再會吧 北投」線上開演 限時30小時

相關新聞

「後新冠併發症」小心 染疫康復謹記：3項指標、3P原則

全台至今有超過萬名的新冠確診者成功解除隔離、康復回歸社會。然而，他們不只要提防被「後新冠併發症」纏上，可能還得面對心理壓力和旁人的異樣眼光。防疫需要全島齊心，一同友善接納這些「新冠解隔者」！

把「將就」過得「講究」 宅家再悶也能好好生活

儘管全國降至二級警戒，然這段時日已打破「工作在外，休息在家」常規，若疫情再起又須宅家，或是將來選擇繼續WFH（居家工作），日子，該怎麼過？

等拍板！帛琉泡泡擬14日重啟 業者透露旅客頻+1的原因

外傳帛琉旅遊泡泡將在8月14日重啟，旅行業者表示，帛琉旅遊比關島有優勢，便宜、免隔離，行程費用在3.5萬到6.5萬間，預...

父親節 餐廳外帶人潮

昨適逢父親節，儘管餐飲已開放內用，但內用限制多，民眾也仍有顧忌，不少人選擇外帶餐點回家過節。

最美性博士問「壞壞時最解嗨的一句話？」 四叉貓朝聖笑哭她

台灣醫學大學博士許藍方經常公開談論兩性相關問題，因為姣好外貌又被封為「最美性博士」，她7日在網上發文詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」吸引近萬名網友朝聖留言，還釣出PTT名人「四叉貓」劉宇留言「我跟你男友誰比較猛？」有趣的問答讓許藍方自爆「笑到睡不著」。

西南風及午後對流旺盛 北北基等17縣市防豪、大雨

氣象局今天表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，台南防豪雨，北北基桃等16縣市防大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。