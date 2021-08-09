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雞蛋買回家勿急著洗 專家：下鍋前洗才正確

中央社 / 台北9日電
雞蛋示意圖。圖／ingimage
雞蛋示意圖。圖／ingimage

雞蛋是民眾常吃的食材，但買回家後究竟該不該洗，令許多人困擾。董氏基金會建議，放冰箱前可用乾布擦去粉塵，下鍋前再用清水清洗，但千萬別洗過才放冰箱，恐增衛生風險。

董氏基金會今年6月針對民眾採購蛋品行為進行網路調查，一共收到616份有效問卷，根據調查結果，94%的受訪者平時有買雞蛋的習慣，其中近一半、約48%受訪者每天至少吃1顆蛋，綜觀各年齡層，以55歲以上民眾吃的雞蛋量較多。

在購買雞蛋時，44%受訪者會選擇常溫的雞蛋、31%會選擇常溫或冷藏的雞蛋、約25%只選擇冷藏雞蛋，但77%受訪者買回家後都是直接放入冰箱冷藏。

調查進一步分析發現，受訪者當中有36%的人常吃半熟蛋、1%的人會吃生蛋，但整體有約42%的受訪者，在烹煮雞蛋前不會先清洗外殼，尤其愛吃半熟蛋或生雞蛋的人，不洗雞蛋的比例更高。

民眾可能不解，雞蛋烹煮前為何要洗。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉解釋，母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同，蛋殼容易沾染雞糞，雞糞裡的大腸桿菌或沙門氏桿菌可能透過蛋殼上的氣孔入侵雞蛋，不慎吃到恐引發急性腸胃炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重甚至可能引發致命危機。

許惠玉說，只要在烹煮雞蛋前清潔蛋殼或購買洗選蛋，可避免在敲開蛋殼時，表面的病菌及髒汙接觸到可食雞蛋，並確保雞蛋煮到全熟，就能避免沙門氏桿菌的危害，也可降低衛生風險。

許惠玉也建議，若烹調時需使用到多顆蛋，可使用三段式打蛋法，先將洗好的蛋敲開並打至空碗A，確認沒有腐壞，再倒入空碗B，避免打到臭雞蛋汙染整道菜餚。

適逢疫情，許多民眾為避免外出，可能一次購買大量雞蛋，許惠玉也提出聰明保存雞蛋的小撇步，民眾若在傳統市場買常溫蛋，可直接於陰涼處保存7天到10天，若要放冰箱冷藏保存，則可先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵，下鍋前再用清水清洗。

她強調，雞蛋冷藏之前，應避免自行用水清洗雞蛋，因為用水清洗會使蛋殼表面氣孔結構與外界通透性增加，反而提高致病微生物入侵蛋內的可能性，且清洗不徹底或洗後乾燥不完全都容易使微生物增殖，增加衛生安全風險，因此務必等到下鍋前再洗。

雞蛋 冰箱

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