快訊

明起維持第二級警戒 各規範一次看、八大行業仍不開放

解隔前竟採陽！ 高雄XMEN特殊交友圈群聚事件再添一例

警戒降級！阿伯幫10女代付聯誼費 替2兒找姻緣

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
婚友社業者徐乃義透露，隨著疫情趨緩，不少抱孫心切的父母嚷著要「解封」，希望婚友社趕緊安排聯誼。圖／徐乃義提供
婚友社業者徐乃義透露，隨著疫情趨緩，不少抱孫心切的父母嚷著要「解封」，希望婚友社趕緊安排聯誼。圖／徐乃義提供

三級警戒期間，配合各地防疫規定，桃園中壢一間成立36年的婚友社也停辦團體未婚聯誼，不過隨著疫情趨緩，不少抱孫心切的父母嚷著要「解封」，希望婚友社趕緊安排聯誼。有男子抱孫心切，還主動替10位女子代繳聯誼報名費，就是想在明年父親節可以升格當阿公。

婚友社業者徐乃義透露，一名今年58歲在新北鶯歌經營陶瓷的老闆，分別生有29、27歲兒子，2人似乎不急著交女友，讓他擔心將來兒子年紀大生不出孫子，適逢父親節，他表示願意為女子代繳聯誼會報名費，幫兒子製造機會。

住在楊梅的陳媽媽說，女兒今年28歲，希望這幾個月，要快將女兒嫁出去，否則明年29歲不適合嫁人，就怕又要等一年。而在桃園北區經營咖啡廳的陳姓老闆，則表示願意免費提供咖啡廳舉辦聯誼，讓2個未婚的兒子覓得好姻緣。

徐乃義說，疫情造成許多人經濟、生活、人際關係甚至婚姻的困擾與不便，但不管幾級警戒，在疫情未全面解封前仍須以防疫為主，至於婚姻更是急不得，仍要考量許多主客觀條件，不是疫情解封後，婚姻問題就能解決。

聯誼 疫情 咖啡廳

延伸閱讀

暴衝四周無薪假降溫了！人數減家數創新高關鍵在旅行社

僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋」吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級

游泳池明解封卻不可淋浴 台中這家業者公布繼續停業

從沒見過父親　孫生「父親節是什麼？」好友鼓勵：當當看！

相關新聞

「後新冠併發症」小心 染疫康復謹記：3項指標、3P原則

全台至今有超過萬名的新冠確診者成功解除隔離、康復回歸社會。然而，他們不只要提防被「後新冠併發症」纏上，可能還得面對心理壓力和旁人的異樣眼光。防疫需要全島齊心，一同友善接納這些「新冠解隔者」！

把「將就」過得「講究」 宅家再悶也能好好生活

儘管全國降至二級警戒，然這段時日已打破「工作在外，休息在家」常規，若疫情再起又須宅家，或是將來選擇繼續WFH（居家工作），日子，該怎麼過？

等拍板！帛琉泡泡擬14日重啟 業者透露旅客頻+1的原因

外傳帛琉旅遊泡泡將在8月14日重啟，旅行業者表示，帛琉旅遊比關島有優勢，便宜、免隔離，行程費用在3.5萬到6.5萬間，預...

父親節 餐廳外帶人潮

昨適逢父親節，儘管餐飲已開放內用，但內用限制多，民眾也仍有顧忌，不少人選擇外帶餐點回家過節。

最美性博士問「壞壞時最解嗨的一句話？」 四叉貓朝聖笑哭她

台灣醫學大學博士許藍方經常公開談論兩性相關問題，因為姣好外貌又被封為「最美性博士」，她7日在網上發文詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」吸引近萬名網友朝聖留言，還釣出PTT名人「四叉貓」劉宇留言「我跟你男友誰比較猛？」有趣的問答讓許藍方自爆「笑到睡不著」。

西南風及午後對流旺盛 北北基等17縣市防豪、大雨

氣象局今天表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，台南防豪雨，北北基桃等16縣市防大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。