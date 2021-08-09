警戒降級！阿伯幫10女代付聯誼費 替2兒找姻緣

三級警戒期間，配合各地防疫規定，桃園中壢一間成立36年的婚友社也停辦團體未婚聯誼，不過隨著疫情趨緩，不少抱孫心切的父母嚷著要「解封」，希望婚友社趕緊安排聯誼。有男子抱孫心切，還主動替10位女子代繳聯誼報名費，就是想在明年父親節可以升格當阿公。

婚友社業者徐乃義透露，一名今年58歲在新北鶯歌經營陶瓷的老闆，分別生有29、27歲兒子，2人似乎不急著交女友，讓他擔心將來兒子年紀大生不出孫子，適逢父親節，他表示願意為女子代繳聯誼會報名費，幫兒子製造機會。

住在楊梅的陳媽媽說，女兒今年28歲，希望這幾個月，要快將女兒嫁出去，否則明年29歲不適合嫁人，就怕又要等一年。而在桃園北區經營咖啡廳的陳姓老闆，則表示願意免費提供咖啡廳舉辦聯誼，讓2個未婚的兒子覓得好姻緣。

徐乃義說，疫情造成許多人經濟、生活、人際關係甚至婚姻的困擾與不便，但不管幾級警戒，在疫情未全面解封前仍須以防疫為主，至於婚姻更是急不得，仍要考量許多主客觀條件，不是疫情解封後，婚姻問題就能解決。