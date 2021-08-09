中醫大新竹附醫推AI深喉嚨唾液PCR 減少棉籤戳鼻之苦
為了讓民眾採檢更為便利，中國醫藥大學新竹附設醫院打造科技防疫，產學合作，設立AI智能深喉嚨唾液PCR，受檢者不必忍受長棉籤戳鼻的不適感，透過「由喉嚨內吐出唾液」就可檢驗，且醫護零接觸，檢驗結果24小時內出爐，透過健康存摺即可查詢結果。
中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，民眾透過醫院門診，由醫師看診開出COVID-19深喉唾液PCR檢驗單，即可在大廳PCR智取箱，領取深喉唾液採檢容器，透過「由喉嚨內吐出唾液」，就可以檢驗，不只減少醫護和行政人力，更維持醫院的防疫量能，讓普篩更方便，適合需要定期篩檢的補教業、學校、服務業及企業等。
檢驗科主任楊晶安說，鼻咽PCR 採檢必須由醫護人員執行，以長棉籤深入鼻子、使力擦拭後取得檢體，被採檢者有時候會難受不舒服；「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把由喉嚨內吐出唾液吐進採檢盒中即可，不必忍受異物插喉之苦。
楊晶安也提醒，民眾在採集前2小時內不可飲食、漱口、吸菸和刷牙，但是可以酌量喝水。院方也錄製衛教宣傳單，QR CODE 和影片，提供民眾參考，相關訊息，可上官網查詢。
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