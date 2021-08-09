等拍板！帛琉泡泡擬14日重啟 業者透露旅客頻+1的原因

外傳帛琉旅遊泡泡將在8月14日重啟，旅行業者表示，帛琉旅遊比關島有優勢，便宜、免隔離，行程費用在3.5萬到6.5萬間，預購行程、機位幾乎已經全滿，就等指揮中心宣布放行。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，帛琉最大的優勢，在於原本的帛琉泡泡協議是5加9的加強版自主健康管理可以住家裡，跟關島比較起來，回來要隔離14天，光防疫旅館的費用，成本至少差3萬元，一家四口算起來，價差大增；去關島一人5天5萬還要加上當地生活抓2萬，回來隔離旅館3萬元，一人10萬；去帛琉3.5到6.5萬依照住宿的飯店等級區別，回來免隔離成本大減。

李奇嶽說，打疫苗當然也是最大的優點，施打便宜、方便，帛琉方派員到飯店施打，各種疫苗任君選；之前有旅客為了打疫苗，到關島住了一個月，有錢有閒的旅客專屬；但帛琉不用，這個月飛去一次，下個月時間到再飛去一次，最低門檻3.5萬，還打不倒疫苗的年輕人、小資族也付得起，若能運用周休二日，這樣去一趟只要請假3天，分兩個月去兩趟，一年7天年假都用不完，因此年輕人趨之若鶩，還有企業員工旅遊也熱門，預購多、詢問度高，就等指揮中心點頭放行。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，現在指揮中心還未完全拍板，預計是今天會宣布，但還是要等到正式宣布才能執行；現在預購已經有一兩百人，官網上已全滿，初期先以團客為主，由於航班還沒有這麼明確，機票有剩餘才開放給自由行；來訂購行程的旅客包括企業、家庭都有，由於帛琉的CP值高，有不少景點非常獨特，比如牛奶胡、水母湖、大斷崖等，年輕人去玩水的不少。

卞傑民表示，現在正值暑假期間，又能去一個相對安全的家，加上消費者也確實悶了一段時間，有這樣的點，對旅客來說有相對吸引力回國後自主健康管理，也比其他國家相對寬鬆些，指揮中心之前的發言都顯示持正面態度，但也還未有正式拍板定案。