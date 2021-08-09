0~3歲手語教材採逐字翻譯 聽障者：馬馬虎虎變2隻馬跟虎

衛福部社家署目前正在編製0至3歲嬰幼兒手語教材電子書，不過聽障團體今與立委王婉諭舉行記者會批評，教材採用逐字翻譯的手勢中文編寫，而非使用表意及搭配表情的台灣手語，例如「馬馬虎虎」一詞使用手勢中文表達，恐變成兩隻馬跟老虎，無法傳達原意。教材忽略聽障族群的語言文化，有違「身心障礙者權利公約」及「國家語言發展法」的精神，更影響聽障嬰幼兒未來學習發展及人際互動。

台灣聾人聯盟理事長李鴻源指出，台灣手語就是聽障者的母語，也是台灣正統的自然手語，手勢中文非聽障者自然使用的語言，嚴重擾亂聽障者，如今又編入教材，恐讓台灣手語日漸消失，希望政府能重視聽障族群的需求，「政府編製的手語教材應該採用台灣手語、必須要有嚴謹的編輯及審查程序才能出版」。

中華民國聾人協會常務監事黃淑芬舉例，若採手勢手語的逐字表達方式，「偏食」恐令孩子理解成「側著身體吃東西」，「馬馬虎虎」更變成了「兩隻馬跟老虎」，甚至還要翻譯「吧、阿、嗎」等無意義虛詞，使真實語意被拆解成單字，難以理解，台灣手語才是真正聽障者使用的手語，孩子的學習成效也更高。

黃淑芬痛批，教材會議中，語言學者及聽障委員提出的建議跟質疑不被採納，社家署堅持使用手勢手語作為教材，「完全不尊重聽障者的語言，更完全無視國家語言展法及身心障礙者權利公約的規定，台灣手語是一種獨立的語言，絕不是中文的附屬品！」

馬偕醫學院聽力暨語言治療學系助理教授陳怡君說明，台灣手語的語法空間展現視覺特性，訊息傳遞跟理解不亞於口說語言，而手勢中文是人工研發，依照口說語言詞序表達，冗長且理解困難，理解效度遠不及台灣手語，且依靠視覺學習的聽損兒童學習手勢中文非常困難，更可能導致語言發展趨緩，影響日後課業學習及人際互動。