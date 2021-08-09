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疫情做飯42%民眾未清洗雞蛋 沙門氏菌恐吃下肚

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
董氏基金會今天發布，國人採購蛋品行為網路調查，發現有42%的人烹煮雞蛋前，沒有清洗蛋殼的習慣。圖／ingimage
董氏基金會今天發布，國人採購蛋品行為網路調查，發現有42%的人烹煮雞蛋前，沒有清洗蛋殼的習慣。圖／ingimage

雞蛋料理簡單又營養，尤其是疫情間不宜外食的好幫手。不過，雞蛋表面佈有氣孔，有機會讓沙門氏菌入侵，董氏基金會今天發布，國人採購蛋品行為網路調查，發現有42%的人烹煮雞蛋前，沒有清洗蛋殼的習慣，食品營養中心主任許惠玉說明，沙門氏菌會引發急性腸炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重甚至引發致命危機，只要「烹煮前清洗＋全熟」就可擺脫微生物危害。

董氏基金會在今年6月進行國人採購蛋品行為網路調查，共回收616份有效問卷。調查發現，有36%的人常吃半熟蛋、1%的人會吃生蛋。民眾經常忽洗蛋的重要，許惠玉說，整體有42%的人，烹煮前不會清洗雞蛋，更糟糕的是，會吃半熟蛋或生雞蛋的人，更有55%不清洗雞蛋，恐會感染沙門氏菌，若怕忘記清洗，可以選擇購買洗選蛋。

烹煮前清洗雞蛋還有好處，許惠玉指出，蛋殼容易沾染雞糞，雞糞中含有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，料理前清洗可避免在敲開蛋殼時，表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋。

料理多顆蛋最怕「一顆蛋壞了整盤菜」，打蛋也有小撇步，董事基金會提供「三段式打蛋法」，首先須準備兩個空碗，將洗好的蛋敲開後，將蛋打至空碗A，並檢查有無腐壞，再倒入空碗B，可有效避免打到臭雞蛋。

疫情底下避免提高出門次數，許多家庭選擇大量採買，許惠玉提醒，雞蛋保存也很重要，舉例來說，一般傳統市場的常溫蛋，可以直接置於陰涼處保存7至10天，超市的盒裝冷藏蛋或洗選蛋，應置於冰箱保存，並注意保存期限標示。

董事基金會提醒，雞蛋存放冰箱前，應先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵再放入冰箱，同時避免接觸冰箱中其他食物，以減少食材與雞蛋表面髒物交叉污染，但民眾應避免自行用水清洗雞蛋再冷藏，這個舉動會讓蛋殼表面氣孔結構，與外界通透性增加，反而提高致病微生物入侵蛋內的可能性。

常見未熟的蛋類料理／董事基金會整理

●蛋類料理

太陽蛋、水波蛋、溫泉蛋或溏心蛋、班尼迪克蛋、美式炒蛋、歐姆蛋、鐵板排餐附的蛋等。

生蛋拌飯或麵：如親子丼、韓式拌飯、培根蛋黃義大利麵等。

●沾醬類

沙拉醬（如：美乃滋、千島醬、凱薩沙拉醬等）、沙茶醬拌生蛋、壽喜燒肉片沾蛋等。

●甜點飲料類

糕餅點心：提拉米蘇、慕斯、舒芙蕾、韓式夾蛋雞蛋糕、月見冰、卡士達醬等。

飲品：如蛋蜜汁、豆漿加蛋、杏仁茶加蛋、薑茶加蛋等。

＊注意：糕餅類廣泛使用蛋黃，而且外觀難以辨別，建議消費者如有疑慮可主動詢問業者產品成分及做法。

雞蛋 冰箱 疫情

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