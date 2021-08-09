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最美性博士問「壞壞時最解嗨的一句話？」 四叉貓朝聖笑哭她

聯合新聞網 / 綜合報導
最美護理學博士許藍方詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話」引發熱議。示意圖／ingimage
最美護理學博士許藍方詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話」引發熱議。示意圖／ingimage

台灣醫學大學博士許藍方經常公開談論兩性相關問題，因為姣好外貌又被封為「最美性博士」，她7日在網上發文詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」吸引近萬名網友朝聖留言，還釣出PTT名人「四叉貓」劉宇留言「我跟你男友誰比較猛？」有趣的問答讓許藍方自爆「笑到睡不著」。

許藍方7日在網上發文詢問「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」該篇貼文吸引近2萬人按讚、近1萬人留言。網友紛紛留言回答「是不是很緊，是不是很會夾」、「阿娘喂優！嘖嘖嘖嘖嘖嘖」、「所以我們是什麼關係」、「到沒了，到了沒」、「我是最大的嗎？」、「我老婆在上面搖到一半突然問我：你知道海星沒有腦嗎」。

還有人說「你放錯地方了」、「你壓到我頭髮了」、「突然停下來問我他下個月休假要休什麼時候？」、「我想大便，不要從後面來」、「我要灌爆你的子宮」、「我的很大你忍一下」、「對不起！我要出來了，下次再補妳」、「明天下班記得去繳牌照稅」。

許藍方隨後又再發文，「第一次看留言笑到飆淚肚子痛停不下來，覺得這個世界好有趣，謝謝各位的分享，既娛樂又寫實，很開心大家一起同樂，謝謝你們，我覺得很幸福，相信後隨之而來的快樂，捧在心裡珍惜著，笑到睡不著，今天晚睡了」。

護理學博士許藍方。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」
護理學博士許藍方。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」

PTT 兩性關係 性行為

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