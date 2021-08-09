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高雄好家載優惠一波接一波 市場、夜市下單折50元
高雄市政府強打「高雄好家載」互助經濟模式，持續推出好康加碼，經發局宣布自8日起至8月底只要在好家載合作的市場、夜市下單結帳，不僅199元就免運外送，下單滿399元結帳輸入折扣碼「50」還可現折50元。另，16日起再加碼推出45款中元普度、滷味、火鍋、飲品、獨享餐組合，單組最多優惠達180元，幫市民省荷包，也為攤商吸買氣。
「防疫也要拚經濟！」高雄市經發局長廖泰翔說，「高雄好家載」迄今已有數千店家、11處市場夜市，及全聯、家樂福等知名賣場加入，並推出蔬果箱、海味箱等超值組合，8月在市場、夜市持續推出促銷回饋，199元即外送免運費，下單滿399元輸入折扣碼再省50元，以及「組合系」優惠。
廖泰翔指出，楠梓第一市場因應中元節推出多款普度商品，忠孝夜市則有知名牛排、飲品業者推出「獨享及家庭套餐」等，有45款超值組合優惠，邀市民多加利用「高雄好家載」外送服務，支持防疫互助經濟。
消費者洪小姐指出，近日大雨不斷，立刻想到使用好家載跟喜愛的市場攤商「交關」，雨再大也不怕斷糧了！
苓雅市場正邦蔬果行老闆娘說，自從加入高雄好家載外送平台，除熟客能不受疫情影響下單採購，也培養更多固定線上下單的新顧客。她指出，因應中元普度，市場攤商也準備多款系列組合。
經發局表示，「高雄好家載」目前有岡山文賢市場、楠梓第一市場、哈囉市場、龍華市場、三民第一市場、苓雅市場、陽明市場，及瑞豐夜市、光華夜市、忠孝夜市、興中夜市等提供選擇，不僅外送地點距離3公里內滿199元免運，還可跨攤購買、一次到府，8月優惠活動已上線，可打開LINE熱點或3kmyes.com.tw網頁訂購。
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