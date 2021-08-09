deya全球首創內外裡皆抗菌 專利可拆式2合1機能包　

一場新冠肺炎，提升大多數民眾的健康衛生意識。除了勤消毒洗手，甚至直奔浴室沖澡，外出衣物也天天換洗，但你曾意識到背包上可能沾染的細菌嗎？台灣品牌deya新推出的抗菌背包系列產品，可有效達到抗菌效果，讓背包不再是家庭中的防疫破口。

台灣品牌deya結合美國妙抗保®(Microban)的AEGIS微生物防護罩技術，為商務人士及短期旅遊者打造可快拆成隨身側背包的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」，AEGIS微生物防護罩技術以電荷破壞作用模式，可抑制細菌生長，並降低發霉及產生異味的機會。