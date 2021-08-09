deya全球首創內外裡皆抗菌 專利可拆式2合1機能包
一場新冠肺炎，提升大多數民眾的健康衛生意識。除了勤消毒洗手，甚至直奔浴室沖澡，外出衣物也天天換洗，但你曾意識到背包上可能沾染的細菌嗎？台灣品牌deya新推出的抗菌背包系列產品，可有效達到抗菌效果，讓背包不再是家庭中的防疫破口。
台灣品牌deya結合美國妙抗保®(Microban)的AEGIS微生物防護罩技術，為商務人士及短期旅遊者打造可快拆成隨身側背包的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」，AEGIS微生物防護罩技術以電荷破壞作用模式，可抑制細菌生長，並降低發霉及產生異味的機會。
此外，新推出的「deya BRAVO 2合1抗菌商旅背包」更以商務需求為設計出發點，主層大開口兩層收納，可放2台15吋筆電，文件收納井然有序，大容量20公升，出差或短期旅遊一包搞定！可拆式側背包讓日常不再需要因應場合不斷替換包包，專利設計3秒內拆卸，重要隨身物品揹著走，並具有RFID防盜技術捍衛您的個資安全。更多詳細資訊請上嘖嘖查詢：https://bit.ly/3lqj5wS。
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