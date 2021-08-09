影／德基水庫蓄水量80.02% 越來越接近滿水位

台中市昨天白天有雨，山區集水區也下雨，今天雨勢稍停，德基水庫今天進帳859萬噸，蓄水量14917.46萬噸，蓄水率80.02%，水位1398.27公尺，越來越接近滿水位1408公尺。

山區果農今天經過德基水庫，看到接近滿水位的水庫很高興，水庫附近今天上午沒下雨，藍天和綠水相映，四周鳥鳴，果農說，今年應該不擔心山區農作物缺水，反而要小心山區連續下雨，山壁和道路的交通安全問題。

德基水庫上游集水區昨天雨勢減小，前幾天的雨勢大，土壤涵水量大，德基水庫昨天一整天都有較大進流量，大甲溪發電廠表示，今天上午7點，德基水庫水位1398.27公尺，蓄水量14917萬噸，比昨天14058萬噸增加859萬噸，蓄水率達80.02%，進流量76cms。