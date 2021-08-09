這樣做不只是朋友！男生對妳有好感才會做的10大曖昧行為

心不心動從行為就看得出來！

「他到底有沒有喜歡我？」許多女生在曖昧的時候，總會為了對方的一個動作、一句話就心神不寧，明明感覺兩人就不只是朋友，卻又擔心一切都是自己的一廂情願。其實很多網友都說，不一定要等到對方告白，有時候男生的一舉一動，都能透露出他對你有滿滿的好感。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議男生做出哪些舉動根本曖昧指數破表，如果心儀的他中了好幾項，或許你們正彼此心意相通呢！

image source：pakutaso（示意圖）

NO. 10 約妳賞夜景、看星星

曖昧的時候最重要的就是頻繁見面，透過相處鞏固彼此關係，其中「夜景」就是個氣氛絕佳的約會地點。網友認為，兩個人單獨在夜晚一起看星星、看夜景，吹拂著微涼的晚風，暫時遠離都市的喧囂，望著眼前的美景與對方，很容易在此時感情升溫。網路上亦有很多浪漫夜景推薦，可見夜景是個突破曖昧期的利器。

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NO. 9 邀請妳去他家作客

有時候兩人約出來見面，聊著聊著想不到接下來要去哪，有些男生就會問你「要不要來我家？」很多網友認為，「家」屬於非常私密的地方，若他肯邀請你去他家，代表他想讓你進一步認識他生活的各個面向。不過有網友指出，若是還沒認識太久，對方就邀請你到他家，很可能只是想發生關係，因此最好是認識一段時間後再到對方家比較好。

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NO. 8 一點小事都稱讚妳好美好可愛

明明剛才不小心在他面前打噴嚏，結果他卻說好可愛？明明今天就素顏出門，他卻狂稱讚「根本看不出來沒化妝，很漂亮」？網友透露，「情人眼裡出西施」這句話是真的，當男生喜歡上一個人，就會自動幫對方開「美顏濾鏡」，一舉一動看在他們眼裡都十分完美，因此若心儀對象對你也有這樣「盲目的稱讚」，代表他對你具有一定的好感度。

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NO. 7 不管何時都秒讀秒回訊息

現在有各式社群軟體，就算是遠距離，也能透過傳訊息保持聯絡。很多網友都說，當男生越喜歡一個人，他越會頻繁地思念你，具體表現方式就是秒讀秒回訊息，讓話題不斷延續下去，維持曖昧的熱度。不過也有些人因為怕被發現自己的心意，或是擔心對方覺得秒讀秒回壓力太大，所以會選擇欲擒故縱，放置一下訊息再回。

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NO. 6 就算不順路也要上下班接送

「你下班了嗎？我去載你。」有時候男生跟曖昧對象聊天聊到下班時間，就會順便提出接送的邀請，許多網友點出「接送」的關鍵，就是要觀察「順不順路」，因為若順路載一程可能只是他人很好，但若不順路也要接送，可能代表他積極地想要製造跟你見面相處的機會，而且通常接送下班，還能自然地提出約會的邀請，製造浪漫氛圍。

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NO. 5 看到妳跟異性太好會吃醋狂問

有些男生對於感情比較遲鈍，平常覺得大家都是好朋友，但是等他看到你跟哪個男生出去玩、又在哪個男生的IG留言等，他又會突然怒火中燒，問他怎麼了，他還會支支吾吾不知如何說明，因為他明知自己沒有資格生氣。許多網友透露，通常都是在這時候才意識到，原來自己對曖昧對象會有佔有慾，也因此更加明白自己的心意。

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NO. 4 每天道早安晚安、互相報備

「每天早安晚安與報備」聽起來平凡無奇，不過網友指出，男生一起床就跟你說早安，通常是開啟話題的一種方式；睡前說晚安，則是想在睡前跟你聊今天發生了什麼事，更了解彼此；有事沒事就問你在做什麼、或是拍照跟你分享他吃了什麼，都是他有將你放在心上的表現，加上每天聊天其實非常花時間，因此男生通常只會想花心思在有好感的人身上。

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NO. 3 生日、情人節準備精心禮物

網友認為，喜歡一個人的時候，很自然地會想送禮物給對方，特別是生日、情人節這種特殊節日，如果能約對方出來共進晚餐、製造驚喜，就能讓心儀對象留下深刻印象，感情迅速加溫。不過也有網友點出，送禮有眉眉角角，如果男生只是送餅乾、娃娃等普通禮物，可能真的只是把你當很好的朋友，但若是在情人節送巧克力或花束，那暗示「他喜歡你」的機率極高。

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NO. 2 深夜傳訊息、講電話談心

「睡了嗎？」半夜手機突然跳出一則他的訊息，原本因失眠而心情沮喪的你，馬上又恢復元氣跟他情話綿綿。網友指出，「深夜」通常是一個人一天中最私密的時光，他願意與你分享這段時間，可以推測他對你有一定的好感度。另外，許多網友都相當有共鳴「夜深人靜時更容易說出心裡話」，聊著聊著很常就會不小心說出自己深藏的心意。

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NO. 1 不經意的摟腰、摸臉等肢體接觸

一起過馬路的時候，他不經意地摟住你的腰往他身邊靠；聊天對望的時候，他突然將手伸過來撫摸你的臉龐。嘴上雖然不明講，但是身體語言騙不了人，男生只有對自己喜歡的人，才會下意識地主動靠近，目的就是想拉近彼此之間的距離。有網友透露，男生這些有意無意的肢體接觸，通常也是在試探你對他有沒有意思，因此可說是非常明顯的心動暗示。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月05日至2021年08月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『男生曖昧行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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