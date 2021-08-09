本周轉典型夏季天氣型態 彭啟明：趁雨災提升防禦能力

氣象局針對南部五縣市發布豪大雨特報，氣象達人彭啟明表示，過去三周，東亞的天氣很特殊，太平洋高壓顯著的減弱東退到東太平洋，西南季風接手，整個西太平洋是季風低壓主導的環境，其中也發展出來六個颱風，其中烟花颱風及盧碧颱風都顯著的影響台灣，皆有發布海上颱風警報，雖然沒發布陸上颱風警報，但帶來顯著的降雨，目前各水庫的水位都是今年的新高紀錄，甚至在過去幾天有些水庫都還有洩洪，確保運作的安全。

彭啟明說，從上周末到這周末，台灣受到偏強西南風影響，中南部是迎風面都有劇烈降雨，尤其是幾波西南氣流的影響，高雄屏東的山區累積的降雨超過兩千毫米，也造成嚴重的災情，其他西半部很多地方都遇到短時強降雨，也建議可以趁這時候，多強化受災的韌性，才能在下一次大雨來之前準備從容，損失才可以降到最低。

他表示，今天仍是西南風的環境，昨天深夜在西南部外海也發展出對流雲系，伴隨著閃電雷擊，延續到今天清晨，氣象局仍針對雲林嘉義發布大雨特報，台南高雄屏東豪雨特報，仍有大雨發展，不過相較於前幾天已經略為緩和，也有降雨間的空檔。

彭啟明表示，這波西南風將在這周逐步的減弱，台灣附近開始會有西南風轉偏南風，迎風面還是容易有對流發展機會，仍有局部較大雨勢，但整體降雨將逐步趨緩，尤其太平洋高壓將會逐步的西伸，台灣將會在高壓勢力影響的邊緣，將再轉為夏季晴朗炎熱高溫，中午高溫將上看34至36度，午後容易有熱對流發展的機會。未來觀察焦點就是太平洋高壓勢力增強，到底有多強? 還只是在高壓的邊緣? 預期類似情境將延續一到兩周以上。

他說，由於高壓勢力穩固，接下來就要觀察菲律賓東方海面上的擾動發展，應該會有較典型的低壓擾動到颱風發展，八月本來就是颱風發生頻率最密集的時間點，現在說何時會有颱風生成或接近台灣都還太早，但也建議多趁這幾次的雨災，盡量提升防禦能力，才能夠在減災避災中減少靠天吃飯的風險。