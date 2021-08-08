一張圖看天氣！雨下到這天 北部恢復高溫南部撥雲見日

中央氣象局預報，周一受西南風影響易有短延時強降雨，周二開始太平洋高壓將再次增強，各地降雨減少、氣溫回升，中部、北部恢復典型夏季天氣型態，南台灣也可「撥雲見日」見到陽光。

氣象局表示，雖然西南氣流逐漸減弱，但仍有西南風將水氣源源不絕地吹向台灣，預計將帶給迎風面的中南部雨水，可能有局部大雨或豪雨的等級，苗栗、台東及澎湖、金門、馬祖也會有短暫的雷雨。而背風側的北部、東半部的天氣型態，將接近典型夏季樣貌，略感炎熱，北部高溫可達33度左右，但午後可能有雷陣雨，甚至有局部豪雨發生。

下周二之後太平洋高壓增強，勢力重新延伸、接近台灣，各地降雨逐漸減少、氣溫也逐步攀升，中部、北部回到典型夏季天氣型態，悶、熱、陽光炙烈且有午後雷陣雨，可能出現33、34度高溫；南台灣雖然偶有陣雨，但有機會撥雲見日，看見久違的陽光。

氣象局提醒，多日降雨讓近山道路、山區，都有土石崩塌風險，請避免非必要山區活動；河川水位可能極具風險，請勿靠近河川嬉戲。