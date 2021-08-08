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父親節關心爸爸身心健康 醫師提供舒壓7妙招

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
開業診所身心科醫師分享7種舒壓方式。圖／截自身心科醫師李旻珊臉書
開業診所身心科醫師分享7種舒壓方式。圖／截自身心科醫師李旻珊臉書

本土新冠肺炎疫情趨緩，今年父親節在疫情中度過。面對疫情對經濟的嚴重衝擊，許多爸爸比以往背負更多壓力，更需要家人的關懷與陪伴。開業診所身心科醫師李旻珊提供7種正確釋放壓力的方式，讓民眾可以一起關心爸爸的身心健康。

「我又沒什麼壓力，為什麼會自律神經失調、失眠？」，這是許多男性在診間經常詢問的問題，對此，李旻珊解釋，許多男性不是沒有壓力，而是將壓力深埋在潛意識裡，平日意識下，總跟自己說自己沒事，但身體會誠實的透過一些症狀反應，提醒男性「該休息了」。

據衛生福利部統計，有超過5成男性在課業、工作、家庭等因素的疲勞轟炸下，無形中產生龐大的心理壓力，因此經常處在情緒壓力狀態，難以宣洩，李旻珊指出，若只一昧承受壓力，長期累積下容易引起慢性疾病，因此提供7種正確的舒壓方式。

1.每天留30分鐘給自己

無論爸爸工作、家庭生活有多忙，一定要留時間給自己，例如看影片、打電動、和朋友聊聊天。

2.腹式呼吸

將注意力放在呼吸上，盡量調慢呼吸速率，有助於刺激副交感神經，緩慢心跳速率，讓心較為平靜，提升專注力。

李旻珊說明，進行腹式呼吸時，吸進空氣，肚子是鼓起來的，吐氣時，肚子是凹下去的，民眾可以多加留意。

3.冥想

冥想的方式很多種，李旻珊表示，冥想就是安靜地坐著，並注意呼吸，訓練注意力，讓我們可以隨時隨地關注的自己，而不受外界的壓力或事物而分心，可以幫助爸爸靜心、集中注意力、減緩大腦老化，以及撫平憂鬱、焦慮等情緒。

4.曬太陽

維生素Ｄ有助於心臟、骨骼健康，及免疫平衡，人體可以透過曬太陽來製造足夠的維生素Ｄ。

衛福部國民健康署提及，每周曬太陽2至3次，每次15分鐘，可避免缺乏維生素D，導致骨鈣合成不足而骨鬆，並同時預防多種慢性疾病的發生機會。

5.營養素

壓力太大不僅影響生活作息，還會快速消耗維生素Ｂ、Ｃ，造成情緒失衡、免疫力失調，因此壓力大時，可以補充含omega-3、花青素、鈣、鎂、維生素Ｃ、色胺酸等食物，提升爸爸的「抗壓力」。

6.運動

除了保持體態輕盈、擁有亮眼外型外，運動也能降低爸爸罹患心血管疾病的風險。另針對失眠、焦慮、憂鬱、自律神經失調、失智，運動也都是相關治療指引中的其中一個重要項目。

7.好的睡眠品質

台灣每10位民眾中，就有1位有失眠問題，且男性深度睡眠比例較女性少。良好的睡眠有助於排除腦內廢物、平衡激素、穩定自律神經，是最快、最佳的舒壓方法。

疫情 失眠 新冠肺炎 父親節

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