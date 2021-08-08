父親節關心爸爸身心健康 醫師提供舒壓7妙招

本土新冠肺炎疫情趨緩，今年父親節在疫情中度過。面對疫情對經濟的嚴重衝擊，許多爸爸比以往背負更多壓力，更需要家人的關懷與陪伴。開業診所身心科醫師李旻珊提供7種正確釋放壓力的方式，讓民眾可以一起關心爸爸的身心健康。

「我又沒什麼壓力，為什麼會自律神經失調、失眠？」，這是許多男性在診間經常詢問的問題，對此，李旻珊解釋，許多男性不是沒有壓力，而是將壓力深埋在潛意識裡，平日意識下，總跟自己說自己沒事，但身體會誠實的透過一些症狀反應，提醒男性「該休息了」。

據衛生福利部統計，有超過5成男性在課業、工作、家庭等因素的疲勞轟炸下，無形中產生龐大的心理壓力，因此經常處在情緒壓力狀態，難以宣洩，李旻珊指出，若只一昧承受壓力，長期累積下容易引起慢性疾病，因此提供7種正確的舒壓方式。