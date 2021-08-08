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菜價半個月才能回穩 香菜下周可能再攀天價

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
香菜農上周在雨中搶收香菜，因供貨量減少，一周內漲了五倍，預期下周七夕有可能再創天價。圖／李玄仁提供
香菜農上周在雨中搶收香菜，因供貨量減少，一周內漲了五倍，預期下周七夕有可能再創天價。圖／李玄仁提供

豪雨許多菜泡湯，菜價也跟著上漲，彰化縣溪湖果菜市場部分蔬菜漲幅驚人，小黃瓜比起一周前漲了1倍，最高批發價每公斤已破百，絲瓜也漲了五成，最高價已到每公斤65元，市場總經理蔡健文表示，菜價要回穩至少要2周後。

彰化縣北斗鎮也盛產香菜，全省約九成香菜是由北斗的香菜農批發商供應，香菜農李玄仁說，目前香菜提供到台北果菜市場平均價約每公斤250多元，一周前平均批發價約50元，短短一周就漲了5倍。

李玄仁說，事實上7月初的颱風，讓香菜災損嚴重，當時價格也曾飆到每公斤400元，好不容8月初才回檔，又遇到豪雨，這周菜農搶收菜，由於下周就是七夕，拜拜會用的油飯會用香菜當佐料，預估下周香菜價有可能上看每公斤700元天價，但農民的悲哀就是即使看到香菜菜價節節上漲，也沒貨可賣，價格要回穩可能要到8月底了。

溪湖果菜市場總經理蔡健文說，最近瓜果類蔬菜受損嚴重，供貨量少，因此價格也攀升，今天市場交易量僅50噸，瓜果類上漲幅度都高，小黃瓜最高價每公斤破百、平均價74元，一周前平均價才34元，漲了1倍；絲瓜平均價也從一周前的31元漲到47元；菜豆最高價也破百，苦瓜最高價74元，平均價也漲到48元，漲幅也有3成，青蔥最高則漲到60多元。

蔡健文說，此次水傷菜要復耕原至少要2周以上，苦瓜、絲瓜這類要等開花也要十幾天，最近可能要靠一些溫室蔬菜上場頂著，所以菜價應該下不來。

連日豪雨彰化縣溪湖鎮的蔥田都泡在水裡，蔥價也上揚。記者林宛諭／攝影
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菜價 豪雨

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