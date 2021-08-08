宜蘭開放內用、玩水首周末 民眾出門歡慶父親節

宜蘭縣8月3日起開放餐飲業內用，且鬆綁縣管水域、海域部分遊憩活動。今天周日吸引不少民眾，來到頭城鎮外澳沙灘衝浪、戲水，加上適逢父親節，不少家庭總動員到百貨公司用餐慶祝。

新月廣場中午12點才營業，大批民眾耐心等待要進去逛街、用餐慶祝父親節，但畫面卻引起外界憂心群聚問題。宜蘭縣政府工旅處對此表示，有請業者馬上改善，後續會依現場畫面確認，如有違反相關規定，將依法開罰業者，可處3千元到1萬5千元。

另外，不少人來到外澳沙灘玩水，民眾想衝浪只要前後佩戴口罩就可以從事。一名衝浪客就說，今天人潮分散，是比以前少很多，而配合防疫措施，他用夾鏈袋裝新口罩，因為上岸走一段沙灘路得戴口罩，以保護自己和他人。