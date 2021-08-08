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宜蘭開放內用、玩水首周末 民眾出門歡慶父親節

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣周二起開放縣管水域、海域部分遊憩活動，民眾上岸後仍須配戴口罩。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣周二起開放縣管水域、海域部分遊憩活動，民眾上岸後仍須配戴口罩。記者林佳彣／翻攝

宜蘭縣8月3日起開放餐飲業內用，且鬆綁縣管水域、海域部分遊憩活動。今天周日吸引不少民眾，來到頭城鎮外澳沙灘衝浪、戲水，加上適逢父親節，不少家庭總動員到百貨公司用餐慶祝。

新月廣場中午12點才營業，大批民眾耐心等待要進去逛街、用餐慶祝父親節，但畫面卻引起外界憂心群聚問題。宜蘭縣政府工旅處對此表示，有請業者馬上改善，後續會依現場畫面確認，如有違反相關規定，將依法開罰業者，可處3千元到1萬5千元。

另外，不少人來到外澳沙灘玩水，民眾想衝浪只要前後佩戴口罩就可以從事。一名衝浪客就說，今天人潮分散，是比以前少很多，而配合防疫措施，他用夾鏈袋裝新口罩，因為上岸走一段沙灘路得戴口罩，以保護自己和他人。

宜蘭縣海洋及漁業發展所長林芳民提到，大溪漁港因天氣關係，今天人潮不多，儘管如此，該做的防疫作為如總量管制100人、單一出入口也確實落實。攤販無奈地說，客人真的不多，有些業者因為沒人潮，乾脆不賣了。

大批民眾等著進入百貨公司，群聚畫面引起外界憂心。記者林佳彣／翻攝
大批民眾等著進入百貨公司，群聚畫面引起外界憂心。記者林佳彣／翻攝
大溪漁港攤販表示，今天客人真的不多。記者林佳彣／翻攝
大溪漁港攤販表示，今天客人真的不多。記者林佳彣／翻攝
為避免群聚，大溪漁港採總量管制、單一出入口等防疫措施。記者林佳彣／翻攝
為避免群聚，大溪漁港採總量管制、單一出入口等防疫措施。記者林佳彣／翻攝
不少人今天來到頭城外澳沙灘玩水、衝浪。記者林佳彣／翻攝
不少人今天來到頭城外澳沙灘玩水、衝浪。記者林佳彣／翻攝

口罩 沙灘 父親節 宜蘭

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