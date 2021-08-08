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澳洲之光！ 禾富酒莊獲IWC「年度最佳葡萄酒釀酒師」
澳洲知名葡萄酒品牌禾富酒莊（Wolf Blass），日前於2021年IWC國際葡萄酒挑戰賽（International Wine Challenge）再次奪得「年度最佳葡萄酒釀酒師（Red Winemaker of the Year）」獎項，這是自2008年、2013 年和2016年以來，禾富酒莊第四度獲得該殊榮。
禾富酒莊首席釀酒師克里斯•哈切爾（Chris Hatcher）表示：「能夠第四次獲得年度最佳葡萄酒釀酒師獎項，對於禾富酒莊是一種持續的認可和榮耀，也是幫助酒莊提高知名度的一大助力。」
此外，2019年澳洲禾富灰牌麥克拉倫谷希哈紅葡萄酒（Wolf Blass Grey Label McLaren Vale Shiraz 2019），也在今年的IWC國際葡萄酒挑戰賽中，贏得「國際希哈品種Trophy獎牌 （International Shiraz Trophy）」， 這是近十年來首度由澳洲酒莊獲得此獎項肯定。
IWC國際葡萄酒挑戰賽舉辦至今已有37年，是全球最成功的葡萄酒賽事之一。嚴格的IWC 評審，採用盲飲（Blinding tasting）方式評估每款葡萄酒，並根據其對風格、產區和年份的忠實度進行評判。
每款IWC獲獎葡萄酒，至少在三個不同的場合，由至少2位評委一起品鑑，然後由2位聯合主席品鑑以驗證小組結果。IWC評審團隊包括來自國際葡萄酒業界的專家，每年齊心協力從參加比賽的52個葡萄酒生產國中，尋找最優質的葡萄酒。
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