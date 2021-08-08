「怪颱」盧碧先登中國大陸又來台 彭啟明：史上首見
輕度颱風「盧碧」8月5日登陸中國大陸廣東，隨後又移出減弱為熱帶性低氣壓並登陸竹苗一帶，為台灣帶來豪雨釀災，今天凌晨竟又「復活」再度升格為輕度颱風，正朝日本方向前進，遠離台灣。天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，這是有史以來第一個登陸中國的颱風卻又跑來台灣。
彭啟明今天受訪表示，輕度颱風盧碧是有史以來第一個登陸中國的颱風但卻又跑來台灣，之前「從來沒有過」，他的氣象團隊找資料找了老半天，發現從1950年代有詳細氣象記錄以來，各種資料庫都找不到這類颱風，相當特別。
彭啟明指出，此次盧碧造成如此大的豪雨災害，主要是南部地區在7月31日至8月2日因西南氣流降下1000多毫米雨量，之後又因為盧碧的關係也差不多降下1000多毫米雨量，兩次天氣系統影響時間太近，南部山區雨量過於飽和，「台灣其實韌性很強，如果只是1000多毫米雨量，台灣還忍得住」，但這次等於是從7月31日至8月7日這段期間，在8天內降下2000多毫米，才導致出現較大災難。
盧碧從颱風減弱為熱帶性低氣壓，今天凌晨中央氣象局又宣布「復活」為輕度颱風。彭啟明說，盧碧之所以會從颱風減弱為熱帶性低氣壓，是因為通過金馬時風速沒有達到典型颱風標準，且登陸新竹時也不具備颱風規模，其實每個國家本來就有自己的一套標準認定是否為颱風，先前也常常發生類似情況。
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，強度認定的問題個人是覺得爭議不大，一些實測的資料大致支持登陸台灣時為熱帶性低氣壓等級，加上盧碧(13W)後期看得出來有季風低壓的特性(外強內弱)，氣象局的處理似乎沒什麼問題，當然它的強降雨引發了不小的災害，但這個跟是不是颱風的一線之差無關，即使只是熱帶性低氣壓，預報時已經一再強調它牽引的西南氣流強風軸會帶來可觀的降雨，或許不發颱風警報，就真的會讓人比較輕忽防範。
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