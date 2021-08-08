東北角私房料理 潮間帶鐵甲武士「石鱉」原來也是美食

夏季東北角潮間帶在退潮時，漁民會在礁岩搜尋俗稱「鐵甲」的貝類石鱉。想吃到鐵甲肉並不容易，因為牠的殼板非常堅硬，取出粉嫩鐵甲肉要經過多道工序。新北市貢寮香蘭漁民陳吳素真做的「涼拌鐵甲」，正在當地私房料理。

新北市漁業處說，東北角的石鱉主要是大駝石鱉，有8片象牙黃色的殼板，每片殼板兩端有不規則深色塊斑，外套膜在殼板周圍密佈凸起絨毛，絨毛顏色為黑色與白色參雜。

大駝石鱉主要棲息潮間帶礁岩洞穴或岩縫中，以齒舌刮取礁岩上的藻類為食。牠為克服潮間帶海浪拍打的衝擊力，具有很強的吸附力，想要徒手將牠剝離礁石非常困難。

陳吳素真說，鐵甲產期是每年3月到10月，在地漁民都是自行打造合手的鐵甲採集工具，以利將一隻隻鐵甲從礁岩採集下來。

要吃到一口鐵甲並不容易，因為剛採集回來的鐵甲會緊張蜷縮成一團，得浸泡淡水讓蜷縮的肉舒展開來，接著煮3到5分鐘，再用雙手搓揉鐵甲，才能將堅硬的殼板與肉分離開來，取出粉嫩的鐵甲肉。