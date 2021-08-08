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全台血庫剩4.1天 高雄急缺只能再撐2.5天

中央社 / 台北8日電

國內COVID-19疫情警戒降級，醫院常規手術逐漸恢復，用血量增加，卻遇上連日降雨，民眾捐血意願降低，全台血庫僅剩4.1天，高雄血庫急缺，只能再撐2.5天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。根據血液基金會統計，目前全台血庫只夠用4.1天，各血型中A型、O型及AB型急缺，分別只夠3.6天、3.7天及3.1天，B型偏低剩下5.5天。

各中心血庫量以高雄最缺，只能撐2.5天，屬於急缺，同樣也是急缺的還有新竹及台南，只剩下3.8天、4天，台北僅4.6天，台中剩4.7天。這樣的血液庫存數據，讓台北捐血中心主任林敏昌直呼，「從來沒看過這麼低的血液庫存量。」

最缺的高雄捐血中心血庫，AB型最缺僅剩下2.1天，A型2.3天、O型2.4天、B型3.2天；第二缺的新竹地區O型缺的最嚴重、僅能再撐3天，其次為A型3.1天、AB型4.2天、B型6.2天；第三缺的台南AB型剩3天、A型3.5天、O型3.6天、B型5.7天。

林敏昌今天接受媒體聯訪時表示，自5月中旬爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，全台警戒升至3級後，民眾出門捐血意願降低，如今降級血量還沒回升，但就醫人數又回升，如台大醫院、新光醫院7月底恢復大部分手術，用血量增加，導致血庫吃緊。

林敏昌指出，本土疫情期間，捐血量約少4萬袋血，近日因各地大雨，民眾出門捐血意願又降低，各捐血中心的血液庫存都呈現偏低狀況。林敏昌呼籲各地民眾，若天氣許可，應挽袖捐熱血，血庫穩定，才能提供急需用血的患者使用。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）7月11日決議鬆綁接種AZ疫苗者捐血限制。會議決議，接種活性減毒以外的COVID-19疫苗，包括mRNA疫苗如莫德納、BNT疫苗，腺病毒載體疫苗如AZ疫苗，或是蛋白次單位疫苗如高端疫苗，注射後無疑似感冒、發燒等症狀者，均無須暫緩捐血。

捐血中心 AZ疫苗 疫情

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