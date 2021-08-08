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捐廢牙冠做公益 北市牙醫「點牙成金」17年善款3千萬
一般人想到牙醫師的印象就是「很賺錢」，較不為人知的是牙醫師也熱衷公益。台北市牙醫師公會理事長賴德欽表示，北市牙醫師公會從2004年開始推動「廢牙冠回收再利用計畫」，回收不堪使用的廢牙冠，每年投入140萬的基金，將廢牙冠當中的貴金屬分離、回收，提煉出「點牙成金」的收入，百分百全部用於社會救助，共有超過70多個團體受惠、累計捐款超過3000萬元。
北市牙醫師公會公共關係委員會主委溫斯勇表示，「醫療廢棄物」就是「廢棄物」，依法是不可以再利用的，公會為了推動在1990年代就經歷了許多年的努力，立委、公會等多方社會運動力量的奔走，「廢牙冠」才成為第一個可以回收再利用的醫療廢棄物。根據衛生福利部部長陳時中的學經歷紀錄，他在1999年到2005年期間也擔任北市醫師公會顧問。
廢牙冠回收再利用計畫公益款項幫助的對象包括兒童、獨居老人、身心障礙者、低收入貧童、罕病等公益團體，計畫也支持偏鄉原物住民、原棒協等體育團體。北市牙醫師公會也將回收計劃所得的款項捐助捐血車、捐助台北市消防局所有救護車都配備有兒童擔架固定器，在疫情期間也建置正壓行動貨櫃篩檢站給陽明醫院。
賴德欽表示，年久失修的假牙不但不能保護牙齒，還會藏汙納垢，最好別帶回去留念，因為很尖銳，容易造成受傷和感染。牙醫師將它拆下來之後，放在消毒袋，密封高溫高壓消毒，妥善儲存在回收罐當中，等待回收、搜集起來再給廠商，牙醫師也會告知民眾廢牙冠之後用途。
賴德欽表示，今年收到191間診所的廢牙冠，但北市診所共有3500間診所，參與率其實不到兩成。希望未來更多牙醫診所知道公會有這麼有意義的活動，公會空有這些基金也做不了事情，需要各界好朋友一起努力，照亮台灣社會的角落。
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