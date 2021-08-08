豪雨農損、農曆7月到了 菜價每公斤47元創今年新高

今日大台北蔬菜到貨量減少124噸，批發價格達到每公斤47元，較昨天每公斤43.9元多了3.1元，再創今年新高。農委會農糧署表示，由於近日中南部豪大雨影響導致農損，蔬菜進貨量較少，而明天休市，再加上農曆7月到了，市場需求量較高，但菜價波動還在預期範圍內。

今天台北市蔬菜到貨量約935噸，一市場656噸，二市場279噸。北農表示，今日進貨量較昨日減少，市況因逢明日休市，進場承銷人明顯略增，購買需求增加，但風雨過後，短期水葉菜類和花果類含水量高，進貨品質不佳部分水傷爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

農糧署副署長姚志旺表示，今天大台北蔬菜批發價格每公斤47元是今年新高，不過每次天然災害過後菜價都會上漲，因此還算正常，漲幅較高的為高麗菜，今天進貨量較少，批發價每公斤39.8元，比昨天上漲4元。

姚志旺說，由於近日中南部豪大雨影響，很多地方淹水，蔬菜產區出現農損，因此最近到貨量較少，但另一方面市場需求又增加，因為農曆7月到了有祭祀需求，但明天又休市，所以承銷人今天才進場採購。

姚志旺說，有些農民團體仍有些根莖蔬果類的庫存，會輔導陸續釋出，希望可以穩定菜價；未來農業產區損害也會逐漸平復，並陸續復耕，菜價將可回穩。