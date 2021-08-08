快訊

直播／今增3例死亡 本土確診4例、3境外移入

北市1確診者8天多次搭捷運 足跡涉及頂溪、古亭、南京復興等站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨農損、農曆7月到了 菜價每公斤47元創今年新高

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
屏東縣連日持續降下致災性大雨，木瓜等農作物受損嚴重。圖／讀者提供
屏東縣連日持續降下致災性大雨，木瓜等農作物受損嚴重。圖／讀者提供

今日大台北蔬菜到貨量減少124噸，批發價格達到每公斤47元，較昨天每公斤43.9元多了3.1元，再創今年新高。農委會農糧署表示，由於近日中南部豪大雨影響導致農損，蔬菜進貨量較少，而明天休市，再加上農曆7月到了，市場需求量較高，但菜價波動還在預期範圍內。

今天台北市蔬菜到貨量約935噸，一市場656噸，二市場279噸。北農表示，今日進貨量較昨日減少，市況因逢明日休市，進場承銷人明顯略增，購買需求增加，但風雨過後，短期水葉菜類和花果類含水量高，進貨品質不佳部分水傷爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

農糧署副署長姚志旺表示，今天大台北蔬菜批發價格每公斤47元是今年新高，不過每次天然災害過後菜價都會上漲，因此還算正常，漲幅較高的為高麗菜，今天進貨量較少，批發價每公斤39.8元，比昨天上漲4元。

姚志旺說，由於近日中南部豪大雨影響，很多地方淹水，蔬菜產區出現農損，因此最近到貨量較少，但另一方面市場需求又增加，因為農曆7月到了有祭祀需求，但明天又休市，所以承銷人今天才進場採購。

姚志旺說，有些農民團體仍有些根莖蔬果類的庫存，會輔導陸續釋出，希望可以穩定菜價；未來農業產區損害也會逐漸平復，並陸續復耕，菜價將可回穩。

菜價 農糧署 農民

延伸閱讀

豪雨過後嘉縣農損近1900萬 農民望補助認定從寬從速

台南農損擴大 盼列全品項現金救助區

豪大雨蔬果量減價揚 北市府啟動平價措施

台中大肚、龍井西瓜農損嚴重 17處車行地下道無封閉

相關新聞

內用防疫規定多 業者哀嚎：父親節內用僅三成

雙北開放餐飲業內用後遇上父親節，餐飲業仍無奈生意很差。連鎖火鍋店業者表示，今天內用約占3成，外帶7成，相較往年每逢大型節...

今年極陰年逢極陰日慎防災 鬼門開後半夜4不要

今天農曆七月初一「鬼門開」，按習俗會普度好兄弟，民俗專家廖大乙建議，拜好兄弟，也能祭拜祖先和地基主，但供品忌用香蕉、李子...

你敢打XX嗎？ ICU醫師爆氣暴露心聲「這句話真的很煩」

國產的高端疫苗即將開打，但未經過第三期試驗不少人提出質疑，ICU醫師陳志金表示，不少人都會問「敢打高端疫苗嗎」，而他向來...

盧碧颱風「復活」逐漸遠離 吳德榮：仍有西南季風影響

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在...

口腔清潔＝隱形口罩 牙周病患新冠死亡率高八倍

台灣爆發新冠肺炎社區流行，當中兩成為嚴重肺炎或急性窘迫症，60歲以上長者更有高達四成為重症，大部分受到討論的共病症為高血...

捐廢牙冠做公益 北市牙醫「點牙成金」17年善款3千萬

一般人想到牙醫師的印象就是「很賺錢」，較不為人知的是牙醫師也熱衷公益。台北市牙醫師公會理事長賴德欽表示，北市牙醫師公會從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。