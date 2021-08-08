疫情、豪雨雙重夾擊 全台捐血中心血量吃緊

新冠肺炎疫情加上豪雨，民眾出門捐血意願降低，全台捐血中心各類血型都偏低；尤其高雄、台南捐血中心的血液庫存量更是出現「急缺」。台北捐血中心主任林敏昌表示，台南、高雄的血液庫存量都只剩二天多，「從來沒看過這麼低的狀況」。

林敏昌表示，5月中爆發疫情，全台警戒升至三級後，許多活動受到限制，連帶民眾出門捐血意願也降低。但當時的用血量沒有現在這麼吃緊，主要是因為當時各醫院的手術也都降載。

但是隨著微解封，就醫人數又回溫，如台大醫院、新光醫院在7月底就恢復大部分的手術，但血液供應成長卻沒有跟著回溫，導致血庫吃緊。

林敏昌說，用疫情以來每日的捐血量換算，整年約少4萬袋血。而近日又因為天氣影響，民眾出門捐血意願又降低，各捐血中心的血液庫存都呈現偏低狀況。雖然各地的捐血中心會互相調度用血，但中南部如台南、高雄只剩二點多天、台北捐血中心則不到五天。

林敏昌表示，捐血中心的人員至少都打過一劑疫苗，且都有做好防護，民眾可安心到各捐血站捐血。另外，7月23日起衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也決議，我國現在使用的不論是mRNA疫苗或是腺病毒載體疫苗，注射後只要沒有疑似感冒、發燒等症狀，都不需要暫緩捐血。