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中南部豪雨重創！ 農業損失1.78億元 雲林最慘

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
前五大受損農作物。圖／農委會提供
前五大受損農作物。圖／農委會提供

受西南氣流豪雨影響，中南部農業受創，農委會統計，截至今天上午11時為止，農業產物及民間設施估計損失計1億7873萬元，其中以雲林縣損失5182萬元最嚴重，其次為台南市、嘉義縣；受損最嚴重農作物為木瓜4691萬元。

農委會統計，縣市受損情形，以雲林縣損失5182萬元、占29%最嚴重，其次為屏東縣損失3730萬元、占21%，台南市損失3330萬元、占19%，嘉義縣損失2216萬元、占12%，以及高雄市損失1750萬元、占10%較嚴重。

農產損失，估計損失金額1億7006萬元，農作物被害面積4968公頃，損害程度19％，換算無收穫面積955公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積487公頃，損害程度18％，換算無收穫面積86公頃，損失金額4691萬元，其次為落花生、龍眼、食用玉米及西瓜等。

畜產損失，估計損失金額總計730萬元，受損畜禽主要為雞8.5萬隻，受損金額376萬元，其次為鴨、豬、鵝等。

民間設施損失，估計損失金額136萬元。其中農田流失及埋沒估計損失金額12萬元，主因台南市農田流失0.1公頃，其次為屏東縣。農業設施估計損失金額124萬元，主因屏東縣水平棚架網室被害面積12公頃，損失程度20％，其次為高雄市。

農委會表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可參考農委會公告專區（ https://www.coa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication ）。

屏東縣 農委會 嘉義

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