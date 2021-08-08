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你敢打XX嗎？ ICU醫師爆氣暴露心聲「這句話真的很煩」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
ICU醫師陳志金表示，不少人問到「敢不敢打高端疫苗？」而他一直強調秉持有什麼打什麼的概念。聯合報系資料照
ICU醫師陳志金表示，不少人問到「敢不敢打高端疫苗？」而他一直強調秉持有什麼打什麼的概念。聯合報系資料照

國產的高端疫苗即將開打，但未經過第三期試驗不少人提出質疑，ICU醫師陳志金表示，不少人都會問「敢打高端疫苗嗎」，而他向來秉持有什麼就打什麼的概念，當初一堆人不敢打AZ疫苗，他也是第一批去打的，雖然不是非高端不可，但「輪到了就打，先有保護力比較重要」。

陳志金在臉書（https://www.facebook.com/icudoctor/posts/375131330642842）指出，「你敢打嗎」這句話真的很煩，不要因為自己不敢打，就到處去問人家敢不敢，當初AZ剛進來的時候，一堆人不敢打，來質疑他是否敢打，「我敢啊，我就是3月22日第一批打的」。

他過去不斷強調，「有什麼疫苗就打什麼，只要是指揮中心認可的，都可以打，包含AZ、莫德納、高端、BNT」，他也這麼跟太太說，所以太太意願登記時就是勾「都可以」，輪到她打AZ，當然就打AZ。

陳志金無奈表示，現在有人問他是否敢打高端，他回說「我當然敢啊」，卻被嗆「你都打了AZ了，才說敢打高端」。他回覆，現在是問我「敢不敢」，之後若能追加，無論是高端還是其他疫苗，他都會去追加。

他想打疫苗的時候，沒有其他選擇，只有AZ，他當然就是打AZ，「沒有高端可以選啊！」他太太想打疫苗時，有AZ和莫德納可以選，太太勾都可以，所以被分配打AZ，當然就打AZ，太太也沒有高端可以選啊。

陳志金說，他和太太都敢打高端 ，但也不是非高端不打，就是能打什麼就先打，「輪到了就打，我們不想等下去，先有保護力比較重要，這樣有很難理解嗎？」

陳志金表示，他從未要說服誰去打什麼特定疫苗，一直秉持「有什麼就打什麼」，「拜託，高端是『現在』才有的選項好嗎」，是他跟太太打完才有的選項，不要再錯亂問他「你敢打高端，為何還打AZ」。

不少醫護人員看到後紛紛表示，他們也很常被病患問到同樣問題，醫護當時也只有AZ可以打，就是秉持有什麼打什麼，「在整體疫苗數不足的情況下，有得打的疫苗就是最好的疫苗」。

高端疫苗 AZ疫苗 醫護人員

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