強對流持續移入 氣象局：中南部易有局部大雨或豪雨
中央氣象局表示，西南氣流逐漸減弱，但西南風仍偏強，中南部今上午持續有局部大雨或豪雨，主要集中苗栗以南，尤其南台灣山區雨勢明顯；高屏外海也有明顯強對流發展，部分對流會移進陸地，嘉義以南山區對流發展活躍，中南部易有局部大雨或豪雨，北部、宜蘭、花蓮多雲到晴，午後有局部雷陣雨，台東受西邊擴散水氣影響，也有短暫陣雨雷雨。
氣象局預報員劉宇其表示，近期受西南風影響，台灣雲系發展偏多，北部、東北部及東部地區雲量偏少，預計水氣較多的環境會持續今明兩天，尤其明天中南部仍有局部大雨、豪雨，苗栗以南及台東地區天氣不穩定，北部、東北部、東部留意午後雷雨，明天各地山區及北部地區午後雷陣雨現象明顯，不排除有局部大雨發生可能。
劉宇其說，太平洋高壓預計周二將逐漸往西伸展，因此台灣水氣會再度減少，但伸展過程中盛行風轉為偏南風，周二後南部東半部有局部短暫陣雨，中部以北恢復典型夏季型態，中午前後高溫約32、33度，感受較為悶熱，午後有局部雷陣雨。
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