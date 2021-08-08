快訊

有機蔬果比較健康且能降低罹癌率？教授：是迷思

不斷更新／豪雨彈猛轟致災 海陸空交通影響總整理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

37歲男吸安提神 花1年戒癮擺脫毒品糾纏

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
戒癮之路艱辛漫長，衛福部台南新營醫院分享個案。圖 ／新營醫院提供
戒癮之路艱辛漫長，衛福部台南新營醫院分享個案。圖 ／新營醫院提供

從事餐飲業的37歲張先生，因工作勞累，使用安非他命提神，逐漸對藥物產生依賴，導致作息紊亂、情緒不穩，嚴重影響工作表現與人際關係。經至衛福部新營醫院接受戒癮治療1年後，逐漸擺脫對藥物渴求，重新找回生活規律。

張先生參加衛福部新營醫院戒癮課程後，發現原來自己記憶力減退、思考遲鈍、缺乏動力等現象，與使用安非他命有關；也了解自己通常在工作壓力大、心情煩悶時，想找特定朋友取用藥物，因而更想擺脫用藥習慣。

經新營醫院臨床心理師陳廣圻引導下，張先生決定刪除與特定朋友聯繫管道，並在下班後安排運動、烹飪等活動，以紓解壓力、增加生活樂趣、轉移想用藥的念頭。經過這1年調整後，自覺精神狀態改善、體力變好，面對家人及朋友時也更有自信。

陳廣圻說明，成癮性藥物會透過改變大腦的神經傳導物質，暫時讓人感到愉悅、亢奮、放鬆，讓使用者在不知不覺中，對藥物產生依賴，並因強烈渴求而難以擺脫。且因藥物對神經造成的損傷，導致藥效逐漸喪失，不但會愈用愈沒感覺、愈用愈多外，當停用藥物後，還會感到低落、煩躁、焦慮、疲倦、乏力等，嚴重影響生活品質，並造成工作、經濟、家庭、人際等危機。

新營醫院說，院方戒癮團隊由精神科醫師、個案管理師、臨床心理師、社工師、職能治療師所組成，提供門診、團體課程及個別諮詢服務，期許能與每位戒癮者共創更健康、幸福人生。

衛福部 治療師

延伸閱讀

4毒販賣咖啡包要下游1次買1000包 北市警方南下逮人

台南因雨停班停課前夕 3男相約商旅開毒趴助興被逮

影／才剛勒戒出來又持毒無照騎車 男摔車被逮

天道盟北海會大哥涉製毒工廠 遭聲押禁見

相關新聞

父親節遇到鬼門開 6大NG行為5種穿著要注意

今天是父親節也遇到農曆7月1日「鬼月」的民俗月，民俗專家楊登嵙建議，農曆七月期間，有6大禁忌，包括不要結婚、不要開市、不...

台南高雄及屏東慎防豪雨！ 彰化台東地嘉義山區大雨

中央氣象局發布豪雨特報，今天西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化、台東地區...

大雨德基水庫一夜大進帳 蓄水率達75.41%

盧碧颱風帶來的龐大雨量，全省降雨，台中山區也連續降雨，德基水庫大進帳，大甲溪發電廠表示，今天上午7點，德基水庫水位139...

盧碧颱風「復活」逐漸遠離 吳德榮：仍有西南季風影響

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在...

水情近3年最好 下半年供水無虞

連日豪雨，造成全台多處災情，各水庫卻是大進補。經濟部水利署最新統計，中部除台中德基、石岡壩及霧社水庫蓄水率較低外，其餘幾...

疫情、豪雨 今年父親節最冷清

防疫警戒降為二級，旅宿餐飲業原本看好父親節檔期可帶動消費，沒想到豪雨攪局，臨時取消訂位達4、5成。屏東萬巒豬腳街、東港海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。