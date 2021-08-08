中南部豪雨狂炸路難行 預警性封閉、災阻道路看這裡

豪雨連日狂炸，交通部公路總局截至今日上午8時止，預警性封閉10處，包括南投縣、嘉義縣、高雄市等地，另外還有災阻10處、災情3處，集中在高雄市、屏東縣地區。

預警性封閉路段部分，南投縣信義鄉台16線臨29便道1.1K~11.8K（地利至合流坪路段），預計於今日上午10時開放實施常態性夜間封閉管制。嘉義縣阿里山鄉台18線阿里山公路34K~88K（觸口至阿里山路段）進行全線封閉，預計於今日上午10時視天候及道路狀況後，再決定開放通行。高雄市桃源區台20線93K（撒拉阿塢橋）、高雄市桃源區台20線99K（復興橋）預計於明日上午10時開放。

另外，高雄市桃源區台20臨105線0K~25K（梅山口至天池路段），實施預警性封閉，預計今日下午3時，恢復常態性管制作業。南投縣信義鄉台21線110K~144.4K（草坪頭至塔塔加路段）預計今日上午10時開放，實施常態性夜間封閉管制。

屏東縣三地門鄉台24線20.376K（三地門大橋）預計於今日下午5時開放。屏東縣三地門鄉~霧台鄉台24線26.7K~37.5K（三地門至霧台路段)）預計於今日上午9時開放。 高雄市那瑪夏區台29線2.88K預計於明日上午10時開放。 高雄市那瑪夏區台29線6.4K（民權橋）預計於明日上午10時開放。

道路災阻部分，屏東縣林邊鄉台17線259.1K~261.8K（嗂仔口橋施工路段）道路積水，實施道路封閉。 屏東縣佳冬鄉台17線265.8K~266.2K（羌園施工路段）道路積水，實施道路封閉。 高雄市甲仙區~六龜區台20線58.3K~72.5K（甲仙至荖濃路段）土石滑落，實施道路封閉。高雄市六龜區台20線68K（荖濃路段）路基流失，實施道路封閉。高雄市桃源區台20線93K~98.7K（勤和至復興中期道路）道路積水，實施道路封閉。

高雄市桃源區台20線94.05K（明霸克露橋）橋梁沖毀，實施道路封閉。 高雄市桃源區台20線100K~100.6K（梅蘭路段）土石滑落，實施道路封閉。 屏東縣三地門鄉台24線30.67K（三地門路段）土石滑落，實施道路封閉。高雄市六龜區台27線14.2K~14.6K（扇平山莊路段）土石滑落，實施道路封閉。 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K（那瑪夏至五里埔路段）土石滑落，實施道路封閉。

有關道路災情， 高雄市旗山區台29線73.8K~74K（旗南三路路段）道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。 高雄市旗山區台29線76.8K~77K（旗南三路路段）道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。 高雄市旗山區台29線78.5K~79K（旗南三路路段）道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。