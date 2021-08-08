轉戰YouTube一樣圈粉 10大台灣人氣網路插畫家頻道

人氣插畫YouTuber有誰？

在這影音崛起的網路世代裡，人人都想當「油土伯」搶攻YouTube這塊大餅，台灣也有很多圖文插畫家轉戰影音市場，將圖片動態化，搭配旁白配音製成短片，同樣受到歡迎！

這些網路插畫家們，不僅要經營人設、會畫圖還要能說故事、畫分鏡、配音，把作品變成動畫，不管是日常生活題材或是劇情短片都能引起共鳴，相較真人YouTuber影片類型更廣，多元變化在影音圈裡殺出一片天，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》綜合其頻道訂閱數，帶你來看看，有哪些人氣超高的插畫YouTuber吧！

image source：網路溫度計YouTube

NO.10囂搞

擅長畫男女相處之道的囂搞，招牌短胖外型身材搭配頭套黃衣，作者女友小鹿親自替故事中的粉紅春麗頭角色「北鼻」、生理期擬人化的「大姨媽」配音，兩性搞笑相處影片內容，常引起網友共感， 畫風很逗、節奏抓得好，擁有不少死忠粉絲支持，日前兩人也難得在YouTube露臉開直播跟網友互動，造成不少討論。

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NO 9貓貓蟲咖波

這隻有點像蟲又有點像貓的生物「咖波」想必你也有看過，在貼圖、周邊商品能見度高，PTT 還有開設專版討論，畫風超可愛，擅長用四格純圖片說故事。

在影音頻道方面，延續超Q風格，沒有旁白說故事，利用超萌小動畫，搭配英文標題與文案經營，成功吸引許多國外網友關注，療癒特色很吸睛。

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NO.8啾啾妹

畫風可愛的啾啾妹，擅長畫戀愛小故事，把女孩們在愛情中戲劇化的腦內小宇宙畫出來，不管是抱怨男友，還是跟男友相處的各種爆笑互動，超寫實內容讓網友有種「在畫自己」的錯覺，事實上啾啾妹頻道許多影片，都源自於她與香港老公卡爾的的故事，兩人互動甜蜜，把她寵成公主的種種行為，讓許多粉絲看了超羨慕。

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NO.7霸軒與小美

畫作裡下巴抬高露出一臉憨笑是霸軒招牌表情，早期經營圖文多以諷刺時事居多，開始經營影音後，跟女友「小美」玩推理遊戲「海龜湯」系列影片收視相當好，霸軒魔姓笑聲搭配小美神來一筆的無厘頭提問，總是能逗樂大票網友，不僅霸軒畫風與搞笑功力吸粉，也有粉絲超愛小美自然不做作個性。

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NO.6蓋彼 Gabi SDK

蓋彼不但會插畫，還能將一人聲音分飾多角，其實也是位長髮正妹，她筆下的角色「妞妞」愛撒嬌，有時小情緒化，與木頭男友「建寶」是對情侶，由於人設貼近現實，總是能引起討論，蓋彼也曾透露這些故事靈感，大都是從身邊朋友故事取得，時而幽默時而溫馨，開導過不少沈浮於情海的網友們。

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NO. 5鹿人與泥鰍小劇場

由情侶檔鹿人、小慢經營，畫風獵奇又帶點可愛，從圖文轉戰影音後，鹿人常用變化多端的聲線替影片配音，影片大都畫身邊的人物的真實故事與奇聞異事。

生動旁白搭配充滿小細節的畫風，經營頻道3年吸引51萬訂閱，與其他插畫家或是網紅合作的系列也大受歡迎，喜歡搞怪風格或想要大笑的人必看～

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NO.4微疼

時常穩居webtoon漫畫排行榜上，自稱倒楣使者，擅將生活各種衰事畫成短篇故事如《微不幸劇場》、《不要笑當兵的人》人等都大受歡迎，在圖文中衰包特色鮮明，在影音作品中，他的微鬼話「鬼故事」大受歡迎，利用生動插畫分鏡，搭配恰到好處的旁白敘述，讓網友看了直呼毛，大讚他營造氛圍功力一流，訂閱數也默默累積71.5萬，圈粉力超強。

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NO.3 ​阿啾小劇場

早在無名時代就開始走紅的阿啾，其實今年只有28歲，發跡得十分早，一路從圖文經營到影音，吸引大批忠實粉絲支持，可說是插畫界長青樹，故事中常常與角色「學長」吐槽互動，可愛又爆笑的相處，被許多網友感覺藏著似有若無的「基情」常有粉絲敲碗兩人「在一起」。

對此阿啾則曖昧回應「大家覺得是什麼就是什麼」留給網友無限想像空間呢！

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NO.2蛋哥超有事

號稱人不屁孩枉少年，樂於把自己中二的一面，透過插畫表現出來的蛋哥，系列主題有學生時期的惡作劇、同學互動等，總是讓網友看了直呼也有類似經驗，累積超過84萬訂閱，曾將貞子用不同畫風詮釋，後續也有系列小短篇創作，有趣又有想力，雖先前有描圖抄襲風波，對此蛋哥也在2020年3月道歉承認做了錯誤示範，將會持續精進學習，在頻道經營仍有不錯收視率。

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NO1. Onion Man洋蔥

第一名就是聲量高、訂閱數也超高的Onion Man洋蔥啦！在眾多插畫YouTuber中高達113萬觀眾訂閱，更是發燒榜常客，單支影片最高達432萬，擅長將生活小故事，透過幽默又有點嘲諷的方法敘述，像是他與朋友發生的事情、學生時代回憶等等，對生活觀察入微，生動圖片搭配音，總是能引起網友共鳴、會心一笑，是轉戰影音圈超成功的插畫家！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月3日至2021年8月2日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『插畫Youtuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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