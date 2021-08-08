大雨德基水庫一夜大進帳 蓄水率達75.41%

盧碧颱風帶來的龐大雨量，全省降雨，台中山區也連續降雨，德基水庫大進帳，大甲溪發電廠表示，今天上午7點，德基水庫水位1395.7公尺，蓄水量達14058萬噸，比昨天12340萬噸增加1718萬噸，蓄水率75.41%，是今年一天之中蓄水最多的一次。

經濟部水利署水庫水情資料顯示，德基觀測站昨天24小時累積雨量達115毫米，盧碧颱風為台中市區和德基水庫都帶來豐沛雨量，今天凌晨，山區天氣已轉晴，沒下雨。

德基水庫蓄水量從昨天的12340萬噸，今天增加至14058萬噸，一夜增1718萬噸，創下今年一天間增加最多水量的紀錄，大甲溪發電廠表示，德基水庫今天水位達1395.7公尺，蓄水量14058萬噸，蓄水率從昨天的66.2%增加至75.41%。

德基水庫蓄水量快速增加，山區居民說，今年應該不用再擔心缺水，德基水庫的綠色水景終於回來，果農說，「深不見底」才是德基水庫本色。