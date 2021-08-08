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盧碧颱風「復活」逐漸遠離 吳德榮：仍有西南季風影響

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓再度發展為輕颱盧碧，在台灣東北方海面；朝東北快速移動，今晚直撲日本九州（左圖）。歐洲模式模擬14日20時近地面（30米）風場顯示，西南季風西撤；台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓再度發展為輕颱盧碧，在台灣東北方海面；朝東北快速移動，今晚直撲日本九州（左圖）。歐洲模式模擬14日20時近地面（30米）風場顯示，西南季風西撤；台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東北方海面，再度發展為輕颱，仍命名盧碧，朝東北快速移動，今晚直撲日本九州。其外圍環流漸行漸遠，影響逐漸減輕。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，繼續向東北東遠離。

他說，今天西南季風影響，迎風面山區仍有大量降雨的條件；北台天氣好轉，午後仍有局部陣雨的機率。由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區仍應防淹水。

吳德榮說，自7月下旬烟花颱風北上，行星尺度的西南季風即向北調整至台灣附近，持續時間已超過半個月，期間豪雨事件頻繁，氣象局還兩度發布大規模劇烈豪雨特報，各水庫幾乎滿載，甚至還必須調節水位。

他表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來一周天氣型態逐漸改變；明天至周四太平洋高壓逐漸增強、西伸，西南季風減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨，西南部清晨亦有局部陣雨或雷雨的機率；局部地區仍較強對流發展、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率。背風面在未降雨前，氣溫偏高、天氣炎熱。

他說，周五、周六西南季風減弱、西撤；台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風，低層水氣仍多，大氣不穩定，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；為高溫炎熱的天氣。

氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東北方海面，再度發展為輕颱，仍命名盧碧，朝東北快速移動，今晚直撲日本九州。其外圍環流漸行漸遠，影響逐漸減輕。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，繼續向東北東遠離。 圖／取自氣象局網站
氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東北方海面，再度發展為輕颱，仍命名盧碧，朝東北快速移動，今晚直撲日本九州。其外圍環流漸行漸遠，影響逐漸減輕。至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，繼續向東北東遠離。 圖／取自氣象局網站

烟花颱風 吳德榮 盧碧颱風 天氣動態

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