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高鐵苗栗─台中區間 8日起單線雙向行駛
高鐵苗栗通霄路段受大雨影響，上午發生邊坡滑動，高鐵公司中午暫停苗栗、台中區間的雙向運轉，提供乘客接駁服務。高鐵公司晚間指出，根據最新搶修進度評估，明天（8日）起，苗栗-台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，以服務旅客需求。
台灣高鐵公司表示，台灣高鐵「災害告警系統」DWS今天上午8點7分在苗栗通霄路段測得「入侵告警」訊號，經高鐵公司成立緊急應變中心，研判係大雨導致邊坡滑動、土石入侵，且後續有擴大之虞，可能進一步影響營運安全，中午12點起暫停苗栗-台中雙向運轉，以利即刻進行搶修作業。
依最新搶修進度評估，明天起苗栗-台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，以服務旅客需求，高鐵公司後續將依照維護營運及旅客安全的最高原則，規畫後續營運模式並儘速完成搶修工程。
高鐵公司強調，搭乘今天末班列車抵達苗栗站或台中站的旅客，如再加計接駁時間，可能影響繼續行程旅客的後續列車接駁，高鐵公司特別安排南下、北上各一班次列車，分別自台中站及苗栗站延後發車，確保順利運送每位旅客，請安心搭乘並提早規畫到站後的交通安排。
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