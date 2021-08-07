高鐵苗栗─台中區間 8日起單線雙向行駛

高鐵苗栗通霄路段受大雨影響，上午發生邊坡滑動，高鐵公司中午暫停苗栗、台中區間的雙向運轉，提供乘客接駁服務。高鐵公司晚間指出，根據最新搶修進度評估，明天（8日）起，苗栗-台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，以服務旅客需求。

台灣高鐵公司表示，台灣高鐵「災害告警系統」DWS今天上午8點7分在苗栗通霄路段測得「入侵告警」訊號，經高鐵公司成立緊急應變中心，研判係大雨導致邊坡滑動、土石入侵，且後續有擴大之虞，可能進一步影響營運安全，中午12點起暫停苗栗-台中雙向運轉，以利即刻進行搶修作業。

依最新搶修進度評估，明天起苗栗-台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，以服務旅客需求，高鐵公司後續將依照維護營運及旅客安全的最高原則，規畫後續營運模式並儘速完成搶修工程。