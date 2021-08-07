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「台灣第一」最後身影 莊永明影音暨文稿紀念專輯問世

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣文史研究者物莊永明逝世周年，國立傳統藝術中心出版「立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯」今於莊永明故居莊協發．港町文史講亭舉行發表會。圖/文化部提供
台灣文史研究者物莊永明逝世周年，國立傳統藝術中心出版「立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯」今於莊永明故居莊協發．港町文史講亭舉行發表會。圖/文化部提供

有著「台灣百科」、「台灣第一」稱譽的台灣文史研究者物莊永明逝世周年，國立傳統藝術中心出版「立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯」今於莊永明故居莊協發．港町文史講亭舉行發表會，收錄其對台灣文化觀點的口述錄影音、逐字稿及生前遺稿。文化部李永得親贈套書予莊永明家屬收藏，感念莊永明一生為台灣文史的奉獻。

李永得表示，紀念專輯不僅彰顯莊永明作為台灣歷史文化見證人的重要性，也呼應了今年「台灣文協百年」的紀念意義，更是文化部推動前瞻基礎建設「重建台灣藝術史」的重要成果，紀念專輯留下莊永明對台灣的記錄及貢獻，將成為台灣藝術史的重要篇章。

紀念專輯收錄莊永明針對台灣文化觀點的口述歷史影音光碟與逐字稿，以及生前遺稿。他以「台灣歌謠小故事」為主軸，從台灣文協百年、台灣歌謠重要人物和代表歌曲，到自身相關收藏及著作等7個主題，循序漸進帶領觀者了解台灣歌謠進程。

此外，紀念專輯中更將莊永明生前遺作《大我歌聲 小我歌曲》一併收錄其內，他以精簡的文字梳理1920、1930年代台灣歌謠的創作，以及歌謠中蘊藏的社會文化背景，乃至「台灣文協成立」啟蒙台灣文化主體意識，都有精闢論述，全文約2萬字，可與口述的影音紀錄對照延伸閱讀。

莊永明姪女、前中研院近史所檔案館主任莊樹華說，庶民文化是文化的底層也是要素，但保存不易，莊永明一生記錄的珍貴資料，不僅得以喚起大家的共同記憶，也是文化保存的重要素材。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜說明，此計畫緣起於2019年，原是重建台灣音樂史系列的研究計畫之一，也為台灣文化協會成立一百周年預作準備，不料莊永明在完成錄製後隔月便驟然離世，有感這批影音資料及手稿的歷史重量，便將此計畫調整延伸為紀念莊老師一生為台灣文化戮力奉獻的禮讚。

「立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯」今舉行發表會，文化部長李永得致贈套書予莊永明老師二女兒莊樹嵐(中)、二女婿林家弘(右)。圖/文化部提供
「立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯」今舉行發表會，文化部長李永得致贈套書予莊永明老師二女兒莊樹嵐(中)、二女婿林家弘(右)。圖/文化部提供

李永得 文化部

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