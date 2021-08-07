快訊

道路中斷雨勢未停 苗栗泰安鄉明天維持停班停課

高鐵苗栗至台中中午後停駛 旅客：趕不上父親節大餐

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，每輛遊覽車坐滿20人即發車。圖／高鐵提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，每輛遊覽車坐滿20人即發車。圖／高鐵提供

高鐵苗栗段因持續大雨造成邊坡滑動，中午後苗栗至台中停駛。高鐵公司在台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，坐滿20人即發車。民眾多數低頭推著行李，排隊轉搭接駁車，雖無奈但「遇到了也沒辦法」。

張姓遊客說，他因為疫情關係，很久沒回家，好不容易等到防疫降級、假期也安排好，計畫今天搭高鐵回家，與家人共度父親節，未料卻遇上停駛，「大餐可能趕不上了，只好晚一點吃」。

劉姓婦人推著行李箱，帶著2個小孩搭接駁車。劉婦說，母親節後就沒回娘家，因此提早過完父親節，因帶二個孩不方便，怕明天搭車返家人擠人搭不到車，提早在今天搭車，沒想到遇到高鐵停駛。

高鐵說明，北上列車自中午12時15分1226車次左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，台中站安排有接駁巴士，協助旅客接駁到苗栗站後轉乘高鐵列車；每輛接駁巴士依防疫規定，僅能接送20名旅客

台中市警局烏日分局三和派出所說明，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導，目前高鐵車疏順暢，搭乘高鐵接駁巴士的旅客依序上車，車流沒有因高鐵停駛增多。

高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導。圖／台中市警局烏日分局提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導。圖／台中市警局烏日分局提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，每輛遊覽車坐滿20人即發車。圖／高鐵提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，每輛遊覽車坐滿20人即發車。圖／高鐵提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導。圖／台中市警局烏日分局提供
高鐵中午後苗栗至台中停駛，高鐵台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導。圖／台中市警局烏日分局提供

高鐵 巴士

延伸閱讀

8旬翁以農車為家 首次慶生過父親節眼眶泛紅

雨再大也要請老爸吃頓飯！疫情加雨天父親節這樣聚餐

影／豪雨致邊坡滑動 高鐵苗栗至台中段雙向停駛

影／高鐵苗栗路段邊坡滑落 苗栗站首見大規模旅客接駁

相關新聞

高鐵停駛台鐵伸援！ 台鐵27列車增停竹南、新烏日站 還加開8班車

由於苗栗路段受到豪雨影響，邊坡滑動範圍有擴大之虞，台灣高鐵公司中午宣布今天暫停苗栗至台中區間雙向運轉。台鐵局表示，27列...

高鐵苗栗至台中中午後停駛 旅客：趕不上父親節大餐

高鐵苗栗段因持續大雨造成邊坡滑動，中午後苗栗至台中停駛。高鐵公司在台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，坐滿20人即發...

石門水庫再加大調節放水和排洪 估下半年可以穩定供水

盧碧颱風雖然轉為熱帶低壓，不過帶來的雨量像颱風級一樣，全國19座水庫已經至少有16座蓄水率超過90%雨量充沛。石門水庫集...

台鐵防災靠人工判斷關閘門、堆沙包 落後的部署難道沒風險？

熱帶性低氣壓、西南氣流挾帶豪雨狂炸全台，行政院政務委員吳澤成昨天趕在豪雨來臨前視察雙鐵防洪措施，台鐵台北工務段20多人在汐科站以南，示範關閉台北隧道北口西正線防洪閘門。行政院災害防救辦公室提醒，極端氣候之下，強降雨帶來段時強降雨，威力不下於颱風，當災害來襲、人力吃緊時，軌道現場採目視、人工關閉閘門，恐怕有待改進。

【電動機車腰斬／下】環署補助政策打臉總統碳中和目標 還把燃油機車主當傻子

受環保署補助燃油機車政策衝擊，今年上半年電動機車銷量再現雪崩式下跌，環境律師、環保署前副署長詹順貴認為，環保署的作法不但打臉小英總統對減碳的宣示，也陷燃油機車的消費者於不義，因為國際課碳關稅是趨勢，環保署也在研訂碳價，將來隨油徵收的機率非常高，買燃油車的民眾將來勢必要負擔更高的油價。

餐廳父親節訂位衝一波！無奈大雨攪局退訂多

防疫警戒降為二級，餐廳業者原本看好父親節檔期可以帶動一波消費，訂位狀況也不錯。沒想到颱風、豪大雨來攪局，今天臨時取消訂位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。