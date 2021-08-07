高鐵苗栗至台中中午後停駛 旅客：趕不上父親節大餐
高鐵苗栗段因持續大雨造成邊坡滑動，中午後苗栗至台中停駛。高鐵公司在台中站6號出口提供巴士接駁旅客到苗栗站，坐滿20人即發車。民眾多數低頭推著行李，排隊轉搭接駁車，雖無奈但「遇到了也沒辦法」。
張姓遊客說，他因為疫情關係，很久沒回家，好不容易等到防疫降級、假期也安排好，計畫今天搭高鐵回家，與家人共度父親節，未料卻遇上停駛，「大餐可能趕不上了，只好晚一點吃」。
劉姓婦人推著行李箱，帶著2個小孩搭接駁車。劉婦說，母親節後就沒回娘家，因此提早過完父親節，因帶二個孩不方便，怕明天搭車返家人擠人搭不到車，提早在今天搭車，沒想到遇到高鐵停駛。
高鐵說明，北上列車自中午12時15分1226車次左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，台中站安排有接駁巴士，協助旅客接駁到苗栗站後轉乘高鐵列車；每輛接駁巴士依防疫規定，僅能接送20名旅客
台中市警局烏日分局三和派出所說明，警方在高鐵站周邊啟動假日交通疏導，目前高鐵車疏順暢，搭乘高鐵接駁巴士的旅客依序上車，車流沒有因高鐵停駛增多。
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