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熱低正重整！12小時後將增強再變回盧碧颱風 最新影響曝光

石門水庫再加大調節放水和排洪 估下半年可以穩定供水

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫今天下午排洪，自來水水源濁度不會明顯升高。記者鄭國樑／攝影
石門水庫今天下午排洪，自來水水源濁度不會明顯升高。記者鄭國樑／攝影

盧碧颱風雖然轉為熱帶低壓，不過帶來的雨量像颱風級一樣，全國19座水庫已經至少有16座蓄水率超過90%雨量充沛。石門水庫集水區今天下午過後平均降雨量達92.8毫米，預估到深夜會逼近甚至超過100毫米，中午1點半過後擴大調節放水，除了永久放流口持續排水，同時打開排洪道，出流量從原先每秒380立方公尺提高到680，下午4點過後再增至980立方公尺。

石門水庫水位下午過後來到244.63公尺（滿水位245公尺），蓄水率98.45%蓄水量1億9951.41萬立方公尺。水利署北區水資源局指出，5月底枯水期結束後6月開始進入梅雨、颱風季節，因為有效降雨再加上北部地區秋冬季在東北季風和鋒面助長下，還是會帶來雨量，水庫能夠維持在高水位，下半年民生工業用水不應該至於在出現缺水的情況。

另外，石門水庫分層取水工程完工啟用以後，即使颱風期間水原濁度上升有限，都能夠讓自來水公司和農田水利單位放心取水，上次烟花颱風來襲時，北水局從水庫上層取水供應自來水公司，水源濁度能夠維持在1100度以下，還是屬於水公司能夠處理的範圍。

自來水公司二區處表示，這次盧碧颱風和熱帶低壓帶來充沛雨量，因為水庫已經是接近滿水位相對穩定，集水區的雨水流入水庫的時候水源濁度並未升高，最多只達200度比平時自來水濁度稍高。不過水公司提醒用戶，大雨期間有時候難免有停電影響自來水供水，還是要隨時注意最新供水消息和儲水備用。

石門水庫 盧碧颱風 雨量

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