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台南今年第4例日本腦炎 住院治療中

中央社 / 台南7日電

台南市政府衛生局今天公布台南市新增1例日本腦炎確診病例，這是台南今年第4例日本腦炎，也是全國第20例，目前病患住院治療中。

台南市政府衛生局今天指出，台南市今年第4例日本腦炎確診病例，患者是住在白河區的40多歲男子，無慢性病史，7月24日至25日間開始出現肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉等症狀，7月26日發高燒，由家屬送到嘉義長庚醫院急診就醫。

病患7月27日出現意識改變，收治住院治療，7月28日轉至成大醫院加護病房，8月3日通報，衛生福利部疾病管制署研判陽性，病患持續好轉中，仍住院治療。

衛生局調查，病患近期無國內外旅遊史，平日活動地點僅在住家、自家雞舍及里活動中心，居住地及活動地附近2公里範圍內有多處豬舍、雞舍及水稻田等高風險環境，研判在這些地點附近感染可能性較高。

衛生局已委託衛生福利部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者調查評估，找出孳生源位置；環保局也展開環境清消，並呼籲鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻疫苗施打，豬舍周遭環境也應注意環境整潔，清除廢棄容器，降低病媒蚊孳生風險。

衛生局 日本腦炎 成大醫院

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