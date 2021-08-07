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高鐵停駛台鐵伸援！ 台鐵27列車增停竹南、新烏日站 還加開8班車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵加開列車車次及停靠站和時刻。圖／台鐵局提供
台鐵加開列車車次及停靠站和時刻。圖／台鐵局提供

由於苗栗路段受到豪雨影響，邊坡滑動範圍有擴大之虞，台灣高鐵公司中午宣布今天暫停苗栗至台中區間雙向運轉。台鐵局表示，27列車將增停竹南站、新烏日站，提供6000座位使用。並加開8掰車，協助轉乘。

台鐵說，因應高鐵路線中斷，協助高鐵旅客轉乘，今天西部幹線對號列車（太魯閣、普悠瑪列車除外）全部增停竹南站、新烏日站（高鐵台中站），計27列次、約6000座位可供旅客使用。另再加開南港=台北=新烏日=彰化間城際列車2列次，彰化=新烏日=豐富（高鐵苗栗站）=竹南間區間快車6列次，供旅客搭乘。

台鐵說，受豪雨影響，建議乘客出門前，查閱加開、增停列次及行車資訊。可是用手機APP：台鐵e訂通；或是台鐵局官方網站；台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

台鐵 高鐵

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