高鐵停駛台鐵伸援！ 台鐵27列車增停竹南、新烏日站 還加開8班車

受環保署補助燃油機車政策衝擊，今年上半年電動機車銷量再現雪崩式下跌，環境律師、環保署前副署長詹順貴認為，環保署的作法不但打臉小英總統對減碳的宣示，也陷燃油機車的消費者於不義，因為國際課碳關稅是趨勢，環保署也在研訂碳價，將來隨油徵收的機率非常高，買燃油車的民眾將來勢必要負擔更高的油價。

2021-08-07 14:15