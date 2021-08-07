連日雨勢影響蔬菜價格 絲瓜從3條50元變成1條50元

盧碧颱風在中國減弱為熱帶低氣壓後，轉東登陸台灣，帶來連日大雨，讓產地菜價上漲。台北農產公司主秘路全利表示，受到颱風外圍環流影響，上周開始中南部產地就開始下雨，菜量減少，又碰上周末需求量高，因此價格還是維持在高點。環南市場攤商表示，雨勢持續不斷，上周開始菜價就已經到了高點，一直維持到今天都還是差不多的價格，但有民眾發現，絲瓜平日3條只要50元，今天買的時候變成1條50元；空心菜便宜時候一把15元，今天也漲價到25元

根據統計，北農今天的蔬菜交易量為1060公噸，平均1公斤43.9元，與昨日相比少了40公噸，平均價格也上升1.75元，波動不大。有攤商表示，雖然颱風天菜價有波動，但其實和上周六差不多，因為雨勢在中南部沒有停過，農民一直在搶收蔬菜，以高麗菜為例，上周六批發中價落在29元，今天也是，所以零售價格沒有變動，「因為現在就已經在價高點」。

環南市場自治會長林勝東說，這幾天產地價格有波動，但幅度不大，零售價格沒有調整，因為市場生意不佳，大部分攤商都是自行吸收，大雨反而沒有影響零售價格。上周高麗菜缺貨價格上揚，因為一直缺貨，這幾天搶收，有些賣相也不夠好，所以漲幅不大。

路全利表示，蔬菜主要產地受到降雨影響，本周蔬菜產量降低，颱風外圍環流對台灣西部地區帶來連日雨勢，採收也有狀況，所以今天蔬菜量比昨天還要少，加上周末需求高，平均價格比昨天高了1.75元，目前漲幅不大。

實際走訪菜市場與超市，高麗菜零售價格一斤落在45元左右，一顆大約70元，超市則是一顆100元不等。攤商說，因為產地下雨，農民忙著採收，有些還來不及長大的高麗菜就直接批貨，趕緊停損，所以高麗菜有些會比較小顆。

有採買的民眾表示，絲瓜平日3條只要50元，今天買的時候變成1條50元；空心菜便宜時候一把15元，今天也漲價到25元；青椒平時1顆10元到15元不等，今天1個就得花25元；小黃瓜平日1條10元，如今1斤更要價90元。

另外，明日正逢農曆7月1日，水果需求量增長，民眾說，香蕉1斤現在是33元，之前便宜時1斤只要8元，價格真的差很多。