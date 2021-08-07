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餐廳父親節訂位衝一波！無奈大雨攪局退訂多
防疫警戒降為二級，餐廳業者原本看好父親節檔期可以帶動一波消費，訂位狀況也不錯。沒想到颱風、豪大雨來攪局，今天臨時取消訂位高達四、五成，只好期待明天雨勢稍歇，不要影響消費者出外用餐的意願。
漢來美食行銷企劃部副總吳若寧表示，漢來旗下餐廳因應防疫原本就調降容留量，父親節假期的訂位約是九成滿，可是天公不作美，今天高雄狂雨不斷，又停班停課，上午臨時退訂的大概有四、五成。只希望明天不要下成這樣子，影響就不致於這麼大。
高雄富野渡假酒店東悅坊協理陳玟吟說，近期消費者出外用餐的意願還未恢復，父親節這兩天的訂位約五成，今天的大雨大概又有一半臨時退訂不能來，不過仍有臨時來用餐的客人，還有一些客人選擇外帶。
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