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PK一卡通「台灣in」 悠遊卡推戴資穎「相信自己」套卡

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
悠遊卡公司推出戴資穎「相信自己」套卡PK一卡通「Taiwan in」套卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出戴資穎「相信自己」套卡PK一卡通「Taiwan in」套卡。圖／悠遊卡公司提供

台灣羽球男雙王齊麟和李洋在2020東京奧運中拿下金牌，一卡通公司日前推出致勝壓線球畫面套卡。悠遊卡公司也不落人後，將世界球后戴資穎在東奧勇奪女子羽球單打銀牌，推出「相信自己」套卡，明日上午11點起在4大超商限時不限量開放預購。

我國羽球男雙組合王齊麟與李洋在東京奧運奪冠，鷹眼挑戰的球印壓線畫面讓國人印象深刻，一卡通公司已於昨晚販售「Team Taiwan IN 2021一卡通」，開賣的時間點還訂在奪金的20時54分。

悠遊卡也在今天推出發行戴資穎「相信自己」套卡，悠遊卡公司表示，「相信自己」套卡是取自於戴爸爸，在戴資穎小時候，爸爸總是對他說「無論如何都要相信自己」，小戴因此將這4個字刺在左手腕上，比賽時舉起左手為自己打氣，總能感受到充滿力量。

悠遊卡公司這次以「相信自己」為主題發行套卡，全套2張，不但完美重現小戴擊球時的英姿，還有親筆簽名。自8月8日上午11時起至8月12日夜間23時59分止，民眾可去四大超商預購，限時不限量。

一卡通公司於昨晚設定。圖／iPass一卡通公司提供
一卡通公司於昨晚設定。圖／iPass一卡通公司提供

一卡通 東京奧運 悠遊卡

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